Суяргулов навел шороху-2, Мухаметшин – друг детей мигрантов и НЕФАЗовый сдвиг в Челнах

Альберт Суяргулов усиливает свой прошлогодний посыл коррупционерам, Минск стал городом-побратимом Казани, Фарид Мухаметшин объяснил позицию Госсовета по приему в школу детей мигрантов, в Набережных Челнах презентовали новую транспортную сеть, Сергей Лавров дал большое интервью Такеру Карлсону: пять важнейших событий недели от «Татар-информа».





Альберт Суяргулов дал пресс-конференцию о результатах работы по противодействию коррупции за 2024 год

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Цель – возместить ущерб государству»: Суяргулов усиливает свой прошлогодний посыл коррупционерам

Антикоррупционное событие недели – пресс-конференция, которую в Международный день борьбы с коррупцией дали в «Татар-информе» представители силовых ведомств республики. Застрельщиком ее выступил заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов, а основным спикером – прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Кроме них, итоги антикоррупционной работы в Татарстане за 10 месяцев этого года подвели начальник экономической полиции республики Рафаэль Усманов и замглавы регионального Следкома Марсель Дулкарнаев.

Участники пресс-конференции рассказали о том, на какой стадии находятся самые громкие коррупционные дела последнего времени, но главным впечатлением от нее стал достаточно откровенный и где-то даже эмоциональный тон, который задали разговору Гаязов и особенно Суяргулов. Первый посетовал, что несмотря на то, что «в республике много делается в части профилактики коррупционных проявлений», достучаться до каждого лихоимца на государственной или муниципальной службе все еще не получается.

Прокурор сначала прошелся по тем, кто, по его словам, прикрывает пойманных за руку чиновников, занимая, таким образом, «антигосударственные позиции». Это, например, муниципальные депутаты, предлагающие уволить подследственного главу района не в связи с утратой доверия, как того потребовал районный прокурор, а по собственному желанию.

«Оперативники, следственный аппарат, прокуратура, суд, который избирал ему меру пресечения, который изучал наши материалы. Получается, что Суяргулов, Липский, Хвостиков, тогда еще исполняющий обязанности председателя Верховного суда РТ Беляев и все наши сотрудники вместе настолько недостаточно квалифицированы и низкопрофессиональны, что муниципальные депутаты посчитали нашу работу низкопробной и решили, что вина [экс-главы Тукаевского района] Камаева, по их мнению, не доказана. А что они скажут теперь, когда он подписал соглашение со следствием и признал свою вину? И таких примеров очень много», – сказал Альберт Суяргулов.

Кроме того, он предупредил чиновников, находящихся под следствием, и их представителей, что их повышенная изощренность в защите им не поможет. Дела тех, кто уже угодил в жернова следствия, копают очень глубоко и подробно, в том числе изучают под лупой все их траты. То есть вторым главным тезисом прокурора стала неотвратимость наказания.

Сама лексика, к которой периодически прибегал глава надзорного ведомства, показывает степень его возмущения: «если мы в кого-то вцепимся, мало не покажется», «не заигрывайтесь», «диву даешься», «моднейший человек, просто амбассадор всех брендов». Было заметно, что прокурор хочет усилить свой посыл прошлого года, когда он только вступил в эту должность, так как по какой-то причине его до сих пор не все услышали.

Судя по всему, такая «громкость» заявлений Суяргулова отражает главную цель силового блока, работающего с коррупционерами в республике. Она вовсе не в том, чтобы пересажать всех подряд, а в том, чтобы пополнить казну в непростой экономической ситуации, а также исключить само намерение чиновника использовать должностное положение в корыстных целях. Это сигнал всем тем, «кто еще не попал в поле нашего зрения», как сказал на пресс-конференции прокурор Татарстана.

Минск и Казань стали побратимами: соответствующее соглашение в белорусской столице подписали мэры городов Владимир Кухарев и Ильсур Метшин Фото: исполком Минска

«Минские соглашения»: белорусская столица стала городом-побратимом Казани

Взаимовыгодное событие недели – Минск и Казань стали побратимами: соответствующее соглашение в белорусской столице подписали мэры городов Владимир Кухарев и Ильсур Метшин. Соглашение не назовешь формальным, как бывает порой у городов-побратимов, – оно предусматривает обмен опытом в администрировании экономики, городского планирования, транспортной инфраструктуры, жилищного хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, охраны окружающей среды, спорта и туризма. Также запланирован обмен официальными делегациями и туристическими группами.

«У нас нет закрытых тем. Видим хорошие перспективы для сотрудничества. Совместно можем отработать новые направления. Наша главная задача – работа с молодежью, чтобы они могли общаться, взаимодействовать друг с другом», – прокомментировал подписание документа Кухарев.

Как бы в подтверждение этих слов Метшин посетил Национальный детский технопарк, а также Минский автомобильный завод и образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС Белоруссии.

Собственно, произошедшее в Минске можно считать первым эффектом роста символического капитала Казани, который случился в октябре во время проведения саммита стран БРИКС. Все-таки такое количество глав крупнейших государств Россия не принимала, пожалуй, со времен саммита «Большой восьмерки» 2006 года в Санкт-Петербурге. И не случайно в ходе поездки в Минск глава татарстанской столицы предложил городам Белоруссии присоединиться к работе Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Ильсур Метшин подчеркнул, что в БРИКС+ прямо сейчас формируется пространство диалога и сотрудничества, и учрежденная этим летом в Казани Ассоциация становится одним из таких пространств.

Кроме того, сотрудничество на уровне городов выглядит как логическое продолжение сближения Татарстана и Белоруссии, имеющих давние экономические связи. Личные контакты руководства республики с Александром Лукашенко, напомним, начались еще в 1990-х годах и не прекращались все это время. Только в этом году белорусский президент побывал в Казани дважды – на «Играх будущего» и на саммите БРИКС. Напомним также, что в ноябре прошлого года в Татарстан приезжал посол этой страны в России Дмитрий Крутой, ныне возглавляющий администрации президента Белоруссии. В частности, он посетил и «Татар-информ», где дал большое интервью.

Сотрудничество Казани и Минска тоже имеет богатую историю – оно началось в 1997 году, когда между городами было подписано первое соглашение о сотрудничестве. С 2006 года по дорогам столицы Татарстана курсируют автобусы, троллейбусы, трамваи, а также дорожная техника минского производства. Многие казанцы не понаслышке знакомы с продукцией агро- и легпрома Белоруссии.

Короче говоря, Татарстан и его столица продолжают пожинать плоды ударного для них 2024 года. И регион, и город сделали максимальный рывок в повышении своей узнаваемости, сравнимый с ускорением, достигнутым в 2005 и 2013 годах.

Фарид Мухаметшин призвал не придумывать способы изоляции детей приезжих от общества Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

«Мы не можем оставить ребенка один на один с его проблемой»: Мухаметшин объяснил позицию Госсовета по обучению детей мигрантов

Разъяснение недели – Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал «Татар-информу», почему республиканский парламент выступил против внесенного в Госдуму РФ законопроекта, запрещающего прием в школу детей мигрантов, если они (дети) не владеют русским языком.

Поскольку вопрос интеграции трудовых мигрантов и членов их семей в российскую действительность стоит по-прежнему остро, его обсуждение на последнем заседании Госсовета РТ вызвало болезненную реакцию у некоторых общественных деятелей, например, у члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.

Фарид Мухаметшин, который, напомним, возглавляет еще и Ассамблею народов Татарстана, спокойно и взвешенно прокомментировал позицию республиканского парламента. Он отметил, что обязательное тестирование на уровень владения русским языком при приеме в школу необходимо.

«Концептуально мы его (проект федерального закона, – прим. Т-и) поддерживаем. Другое дело, что некоторые его положения нуждаются в доработке. Мои коллеги, депутаты Госсовета, уже справедливо отметили, что есть масса вопросов относительно правоприменительной практики. <…> Остается вопрос, как быть школьнику, который этот тест не пройдет. Речь ведь не просто об иностранце. Мы, прежде всего, говорим о человеке. О ребенке, которого не имеем права оставить один на один со своей проблемой. Чужих детей, как известно, не бывает», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Он напомнил и о последствиях недопуска таких детей к среднему образованию – с немалой долей вероятности они пополнят ряды криминалитета. Что касается мнения Кабанова, то спикер республиканского парламента заявил, что «очень удивлен» его заявлением – «тем более что ранее руководитель этого авторитетного общественного органа [Валерий Фадеев] высказывался об опасности маргинализации детей-мигрантов по языковому признаку».

В заключение Мухаметшин призвал не придумывать способы изоляции детей приезжих от общества и подчеркнул, что интересы ребенка всегда должны быть во главе угла.

«Все дети школьного возраста, проживающие и находящиеся на территории нашей страны, официально имеют равный доступ к школьному образованию. Это гарантировано Конституцией России и федеральным законодательством. Право ребенка на образование не должно нарушаться. В этой ситуации нужно помочь адаптироваться. Тем более что нередко после обучения в России дети-мигранты не уезжают обратно, а остаются у нас и находят работу».

Последнее особенно важно в условиях кадрового и демографического кризисов, надвигающихся на Россию. Дети мигрантов, как и любые другие дети, вполне способны и адаптироваться в новой обстановке, и, повзрослев, стать высококвалифицированными кадрами. Не стоит превращать ресурс в проблему – в этом смысл интервью Фарида Мухаметшина.

Fвтобусный парк города пополнился 44 новыми «НЕФАЗами» Фото: rais.tatarstan.ru

НЕФАЗовый сдвиг: в Набережных Челнах презентовали новую транспортную сеть

Транспортное событие недели – в Набережных Челнах презентовали новую транспортную городскую сеть. Напомним, еще в конце ноября автобусный парк города пополнился 44 новыми «НЕФАЗами», полученными по федеральной программе обновления общественного транспорта, которая финансируется из средств федерации, регионов и муниципалитетов. Автобусы, каждый из которых стоит от 14 до 17 млн рублей в зависимости от комплектации, городу передал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Во втором по численности городе республики интенсивно растут новые микрорайоны, и это требует не только обновления парка общественного транспорта, но и изменения городской маршрутной сети. О новой маршрутной сети, которую за 16 млн рублей разработал победивший в конкурсе московский Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта, рассказал на неделе мэр Челнов Наиль Магдеев. По его словам, за время своей работы (с весны этого года) специалисты НИИАТ получили более 900 обращений от горожан.

«Это узкое место нашей городской жизни, и мы не только пытаемся, но и занимаемся решением данного вопроса. И у нас этот вопрос поэтапно решается. <…> Но новой маршрутную сеть называть не надо. Она не новая, а актуализированная. Автобусы должны идти друг за дружкой, нужно сделать так, чтобы интервал движения был бы приемлемым для горожан, комфортность и доступность новых микрорайонов должна быть обеспечена», — сказал мэр.

Параллельно в городе приступают к модернизации и развитию трамвайного сообщения. «Подготовлен проект по развитию сети электрического транспорта в Замелекесье за счет средств городского бюджета», – отметил Магдеев.

Напомним, несколько лет назад реформа общественного транспорта в Набережных Челнах не задалась. Тогда город взял в лизинг 190 автобусов «НЕФАЗ» на газомоторном топливе, но так и не смог их толком эксплуатировать. Наиль Магдеев выражал недовольство качеством автобусов (позже, правда, извинился за эти слова), кроме того, муниципалитет не обслуживал в полном объеме платежи, получив от «Лизинговой компании „КАМАЗ“» несколько исков. В итоге он вернул машины и на этой почве рассорился с градообразующим предприятием.

Возникла парадоксальная ситуация – в городе ездили самые разные автобусы, но только не камазовского производства. Но в июле 2023 года, когда Челны приобрели у КАМАЗа партию автобусов на 300 млн рублей – уже не в долг, а „живыми деньгами“, мэр пообещал: та история больше не повторится. И она, как видим, не повторяется. В этом году город приобрел уже 90 «НЕФАЗов»: 46 в начале года и 44 — сейчас. Всего здесь теперь задействованы 135 автобусов, сошедших с конвейера в Нефтекамске.

Сегодня, после состоявшегося «примирения», в выигрыше обе стороны – и автозавод, и город, получивший действительно комфортные для пассажиров и водителей машины.

Интервью недели дал глава МИД РФ Сергей Лавров американскому журналисту Такеру Карлсону Фото: mid.ru

«Не прищемите себе ничего железным занавесом – 2»: Лавров дал большое интервью Карлсону

Интервью недели дал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его собеседником, а заодно и транслятором позиции России для населения и элит стран Запада стал, как и в случае с Владимиром Путиным в феврале этого года, журналист, политический обозреватель консервативных взглядов Такер Карлсон.

Карлсон затронул несколько тем, волнующих американского обывателя, главная из которых – риск прямого ядерного столкновения России и США. Руководитель российского внешнеполитического ведомства дал понять, что Москва считает такой сценарий катастрофическим и хотела бы его избежать. Главное – чтобы того же хотели и за океаном.

«Некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, в последние дни стали говорить о том, что <…> иногда, мол, можно ударить первыми, потому что лучшая защита – это нападение. <…> Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Это – очень серьезная ошибка», – сказал Сергей Лавров.

При этом он пояснил, что задачу сдерживания Россия выполняет пока неядерными вооружениями, в частности, новой ракетной системой «Орешник».

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний, от новой системы «Орешник», был воспринят всерьез. Конечно, мы хотели бы избежать недопонимания. Но поскольку некоторые личности в Лондоне, в Брюсселе, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные «сообщения», если они не сделают необходимых выводов», – отметил Лавров.

В подобном русле были выдержаны и другие ответы главы МИД России – о том, воюет ли наша страна с США (официально – нет, «гибридно» – да), о грядущем приходе в Белый дом Дональда Трампа («все увидим, когда он вступит в должность»), об урегулировании российско-украинского конфликта (никакого НАТО, никаких военных баз и учений с участием иностранных войск на украинской земле, признание Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей в качестве российских территорий, отказ Украины от политики всеобъемлющей русофобии), о санкциях («все, что нас не убивает, делает нас сильнее»).

По большому счету, дух и буква выступления Сергея Лаврова свидетельствовали о том, что Россия готова к нормализации отношений со всеми странами, «особенно с такой великой страной, как США». Более того, Россия хотела бы этого. Но в ее позиции, в том числе переговорной, есть вещи, от которых она не намерена и не будет отступать.