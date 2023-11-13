Авиастроение, нефтехимия и транспорт: посол Беларуси в РФ о новых проектах с Татарстаном

Дмитрий Крутой: «Татарстан для Белоруссии один из самых сбалансированных регионов»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Товарообороты перевалили отметку в один миллиард долларов

Дмитрий Николаевич, мы хотели бы поговорить о вашем визите в нашу республику. Программа визита довольно обширна. Какова его цель? И сразу задам вопрос о развитии торговых отношений между Татарстаном и Беларусью. На какой стадии они находятся, какие перспективы есть?

Визит формально приурочен к передаче пассажирской техники, новых моделей белорусских троллейбусов городу Казани, 25 единиц. Но на самом деле повестка шире. Прошла очень хорошая встреча с руководителем республики Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым, – прим. Т-и), с членами правительства, министрами. У нас большая, обширная повестка отношений.

«Рустам Нургалиевич был у нас в Минске, в апреле прошла встреча с Президентом» Фото: rais.tatarstan.ru

В первую очередь мы, конечно, говорили о росте товарооборота. Рустам Нургалиевич был у нас в Минске, в апреле прошла встреча с Президентом (Александром Лукашенко, – прим. Т-и), с Премьер-министром (Романом Головченко, – прим. Т-и). Было отмечено, что Татарстан входит в топ-7 важнейших российских регионов для Республики Беларусь именно по товарообороту, по инвестиционному сотрудничеству. Мы достигли знаковой цифры. Товарооборот перевалил отметку в один миллиард долларов. Причем изменилась его структура, что было отмечено на встрече с Раисом Татарстана. Пять лет назад была очень большая доля нефти и нефтепродуктов. Для большей безопасности, для большей диверсификации было решено добавлять другие виды продукции, другие отрасли, и это получилось.

На сегодняшний день Татарстан для Белоруссии один из самых сбалансированных регионов. В этой цифре – миллиард – примерно 500 миллионов – поставки из Белоруссии, наш белорусский экспорт, и 500 миллионов – это поставки из Татарстана в Беларусь. Редко такое сочетание, но нам удалось его добиться. И дальше мы должны прирастать новыми направлениями, как справедливо отметил Рустам Минниханов.

«С Раисом Татарстана мы обсуждали важные совместные кооперационные проекты» Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы обсуждали возможность участия белорусов в проектах Татарстана за горизонтом 2025 года»

О каких направлениях идет речь?

С Раисом Татарстана мы обсуждали важные совместные кооперационные проекты. Номер один – проект белорусского предприятия, одного из крупнейших нефтехимических в нашей республике «Могилевхимволокно» и компании «Татнефть». Проект на потенциальные 250 миллионов долларов по производству в Беларуси полиэфирной продукции на базе терефталевой кислоты. Сейчас заканчивается строительство этого завода в Татарстане. Сырье из Татарстана как полуфабрикат будет поставляться к нам в республику, у нас же будет производиться финишная полиэфирная продукция. Проект находится на личном контроле у Рустама Нургалиевича, поэтому было важно сообщить ему последнюю информацию о том, что происходит.

Вторая важная тема – газовые двигатели. Татарстанская компания «Раритэк Холдинг» выиграла большой тендер у «Газпрома» на поставку тракторной техники в газомоторном исполнении. Двигатели будут производиться в Минске, а обвязка всего газового оборудования, финальная сборка и выпуск финишного трактора — в Татарстане. Если этот проект получится, он будет тиражирован на другие регионы Российской Федерации.

Еще одна важная тема – кооперационные поставки для конвейера КАМАЗа. Это один из крупнейших производителей не только Татарстана, но и Российской Федерации. Понятно, что с началом специальной военной операции, ухода западных брендов именно по компонентной базе было важно не допустить срыва производства основных моделей грузовиков, тягачей и другой техники. Поэтому была подписана рамочная программа кооперационных поставок белорусских автокомпонентов на конвейер КАМАЗа. Теперь мы уже выходим на полноценную трехлетнюю программу.

Всё начиналось с поставок датчиков, небольших узлов. Сегодня мы уже поставляем рулевое управление, цифровые приборные панели. Более десяти белорусских поставщиков уже сейчас работают на конвейер. И девять еще проходят соответствующую аттестацию. Сотрудничество растет. Если в этом году это 2,5 миллиарда российских рублей, то потенциально реализация программы будет приносить 5-7,5 миллиарда рублей ежегодно. Очень выгодное сотрудничество.

На встрече с Раисом Татарстана обсуждалось участие белорусских специалистов в дорожном строительстве в Татарстане.

Да, участие белорусов в дорожных и строительных проектах Республики Татарстан – это тоже новое направление сотрудничества. Есть базовый проект строительства дороги до Альметьевска стоимостью 7 миллиардов рублей. Белорусская техника, белорусские строители, частично белорусские материалы. Фактически под ключ эта дорога с мостовыми сооружениями будет сдана в следующем году. Рустам Нургалиевич лично ее контролирует. Он отметил качество и сроки выполнения. На встрече с Раисом Татарстана мы обсуждали возможность участия белорусов в проектах Татарстана за горизонтом 2025 года.

«Пассажирская техника – хороший пример успешного сотрудничества. По этой теме мы сотрудничаем с Татарстаном с 2007 года» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все белорусские новинки обкатываются и используются именно в Казани, в Татарстане

Вы сказали, что визит формально приурочен к передаче пассажирской техники. Хотелось бы вернуться к этой теме. На улицах Казани много автобусов, троллейбусов, трамваев, произведенных в Белоруссии. Какие перспективы в этом плане? Можно ли говорить о цифрах на этот год, на следующий? Будет ли расширение поставок самой техники, комплектующих?

Пассажирская техника, пассажирский сегмент – тоже хороший пример успешного сотрудничества. Исторически по этой теме мы сотрудничаем с Татарстаном с 2007 года. Есть концепция главы республики, чтобы обязательно были сторонние производители для конкуренции по цене, качеству и исполнению.

Белорусы выигрывают соответствующие конкурсы, и в некоторых сегментах до 40-50 процентов пассажирской техники именно белорусского исполнения. И автобусы, и троллейбусы, и трамваи.

Можно рассмотреть по сегментам. Допустим, в Казани на маршрутах работает тысяча автобусов. Примерно 400-450 из них – белорусские. Где-то 300-350 требуют замены в рамках самортизированного срока эксплуатации. В рамках больших масштабных мероприятий, которые запланированы на следующий год, республика определяет финансовую схему привлечения федеральных и региональных денег. Как было отмечено на встрече с Рустамом Нургалиевичем, конкурс будет объявлен примерно на 300 автобусов. В разном исполнении, но в первую очередь газомоторные и частично классические. Белорусы планируют поучаствовать в конкурсе на 100-150 автобусов по автобусному сегменту.

Далее троллейбусы. Сейчас в Казани 183 троллейбуса, 25 обновили, 39 новых в рамках предыдущих закупок. На следующий год будет конкурс примерно на 30-40 машин в троллейбусном исполнении с автономным ходом 2 километра.

«Сейчас в Казани 183 троллейбуса, 25 обновили, 39 новых в рамках предыдущих закупок» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На встрече с Раисом Татарстана мэр Казани (Ильсур Метшин, – прим. Т-и) докладывал, что просчитывается финансовая схема закупки нового транспорта, в том числе троллейбусов. Для новых районов, возможно, будет невыгодно тянуть контактную сеть, а потом ее содержать. Проще купить автобусы с автономным ходом до 20-30 километров. Новые заявки на следующий год – это 30-40 машин, они будут объявлены на модель с увеличенным автономным ходом. Такие машины в таком исполнении тоже есть в Белоруссии, и мы планируем активно поучаствовать.

Трамваи – частично Казань, частично Набережные Челны, там, кстати, даже более актуальна эта тема. 18-20 машин. Республика подавала заявку на восстановление старых трамвайных тележек и создание нового корпуса. Посчитали компонентную базу, что дешевле на сегодняшний день. На сегодня практически сопоставимо просто спроектировать кузов в новом исполнении с учетом потребностей республики и сделать готовый трамвай.

И, что очень важно, все белорусские новинки, в первую очередь в сегменте пассажирской техники, обкатываются и используются именно в Казани, именно в Татарстане. Исторически так сложилось. Все, что самое новое производит Республика Беларусь, в первую очередь в России опробуется в Казани.

Кроме того, не стоит забывать, что у Казани огромный туристический потенциал. И, конечно, привлекательность пассажирского транспорта должна быть высокой. И власти города, и власти республики эту тему поддерживают. И мы, белорусы, активно в этом участвуем.

На встрече с Раисом Татарстана Александр Лукашенко подчеркнул, что надо расширять номенклатуру взаимных поставок, создавать совместные предприятия. Где еще есть резервы для наращивания товарооборота и в каких сферах мы можем организовать совместные предприятия? Можно ли приоткрыть занавес и рассказать о том, какие есть планы или намерения?

Важнейшая тема, которая сейчас является приоритетной в рамках вообще двусторонней российско-белорусской повестки, – это авиастроение. Правительственная делегация во главе с нашим Премьер-министром посещала Казанский авиационный завод. Специалисты завода приезжали в Беларусь, изучали возможности двух наших предприятий. Есть планы по развитию и увеличению объемов производства базовой модели Ту-214.

Мы вышли на хорошую совместную кооперационную программу по производству части компонентов к части изделий для этого самолета в Беларуси. Сейчас подписан первый контракт на 112 единиц, это 70 миллионов российских рублей. Но это по сути проба пера. Далее в разработке еще 912 компонентов этого самолета, которые мы потенциально можем производить в Белоруссии.

«Мы вышли на хорошую совместную кооперационную программу по производству части компонентов к Ту-214 в Беларуси» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хорошо, что в рамках общей модели увеличения объемов и по сути возрождения Казанского авиационного завода активно участвуют в том числе и белорусы. И в рамках среднесрочной программы мы загружаем и свои предприятия тоже.

Кроме того, белорусы хотели бы поучаствовать в расширении производственной базы предприятия. У Казанского авиационного завода есть технологические заделы, новые цеха, которые требуют очень серьезного станочного оборудования. У нас на уровне двух стран подписано межправительственное соглашение по развитию станкостроительной отрасли, и сейчас идет наполнение его конкретными проектами.

В рамках программ расширения производства и тех задач, которые перед ними поставлены по увеличению выпуска гражданских самолетов, авиаторы, как российские в целом, так и казанские в частности, проводят мониторинг рынка на предмет поставки станочного оборудования.

Белорусские компании свои заявки представили, и я надеюсь, что в части расширения производства самого Казанского авиазавода у нас этот процесс получится.

«Примерно до 70% поставок по отдельным регионам – это шасси нашего МАЗа, на базе которого делаются местные надстройки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свое время речь шла о некоей форме объединения МАЗа и КАМАЗа. И по этому пути не пошли. Все-таки какова причина? Почему не состоялось?

А это просто было не нужно. Обсуждение шло буквально 5-7 лет назад. Посмотрели емкость рынка на тот момент, сегменты, в которых работают эти два предприятия. И было решено, что объединение не даст никакого общего синергетического эффекта. И жизнь подтвердила правильность этих выводов.

Я приведу статистику на примере нашего МАЗа. Примерно до 70% поставок по отдельным регионам – это шасси нашего МАЗа, на базе которого делаются местные надстройки. Коммунальные, дорожные. И у МАЗа сейчас 34 таких проекта в России. То есть он их мультиплицировал.

В Татарстане тоже хотим сделать что-то подобное. С руководством города обсуждали проект в дорожно-коммунальном сегменте, системе уборки улиц. Казань – один из ведущих городов-миллионников России. И у властей есть программа поддержания чистоты города, дальнейшего оснащения машин по уборке улиц. Где-то пример Минска они в данной части используют.

То есть кооперация МАЗа и КАМАЗа состоялась, но в иной форме?

Совершенно верно.

«МТЗ-Татарстан» – прекрасная площадка. Здесь в комплексном виде представлен шоурум, где начинались продажи наших знаменитых тракторов МТЗ» Фото: пресс-служба Елабужского района

Если говорить опять же о технике – по нашей информации, Беларусь обсуждает создание мультибрендового центра продажи вашей техники в России. Идет ли речь в частности о Татарстане?

А в Татарстане этот проект уже реализован. Это «МТЗ-Татарстан». Это прекрасная площадка. Здесь в комплексном виде представлен шоурум, где начинались продажи наших знаменитых тракторов МТЗ. Сегодня этот центр получил дилерские договоры на продажу тех же «МАЗов», всех видов грузовиков. Сейчас объемы поставок «МАЗа» именно на площадки «МТЗ-Татарстан» растут. Это комбайны «Гомсельмаша», это будет линейка техники «Бобруйскагромаша», весь шлейф поливальных машин, машин по внесению удобрений.

На сегодня это фактически мультибрендовый центр белорусской техники, сервисный центр, который мы будем всячески поддерживать. Там площадка сделана с большим заделом. И большой ее плюс в том, что кроме продаж там идет и сборка тракторов. Из 4,5 тысячи тракторов, которые МТЗ продал не только в Татарстане, но и в соседних регионах, полторы тысячи собраны здесь с учетом особенностей заявок местных потребителей. Это один из примеров сборочных белорусских производств в России.

«К сожалению, невзирая на такие большие цифры по товарообороту, мы все-таки мало знаем друг друга» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Санкции повлияли самым позитивным образом

Давайте поговорим о нефтехимии. Традиционно у Татарстана с Белоруссией были очень тесные отношения в этой области. Как на них повлияли санкции?

Санкции повлияли самым позитивным образом. У нас увеличились объемы поставок нефтехимической продукции. Традиционно в нашем импорте первые позиции занимают все виды полимеров, стирол, полиэфиры и так далее.

Из нового на сегодняшний день в сегменте нефтехимических компаний – это сотрудничество шинников. У Белорусского металлургического завода одной из самых маржинальных и востребованных продукций был металлокорд, который шел на итальянские заводы Pirelli. И вообще 50% поставок было в Западную Европу.

Завод одним из первых попал под прямые европейские санкции. Буквально недавно его включили в американские санкции. Понятно, что рынки США и Западной Европы для него закрыты. Поэтому в течение года он очень оперативно переориентировался на российский рынок.

Это была одна из первых договоренностей прошлого года Раиса Татарстана. Мы, будучи с делегацией в Нижнекамске, специально посетили шинные комбинаты, договорились, что попробуем белорусский металлокорд и белорусскую бронзированную проволоку для производства шин. Сегодня это успешный проект. Прошлый год – 42 миллиона долларов общего оборота, в этом году мы ожидаем 50 миллионов.

Учитывая, что все шинные заводы входят в холдинг «Татнефть», другие предприятия «Татнефти», посмотрев на иную продукцию нашего металлургического завода, такие как бесшовные трубы для нефтегаза и ряд других позиций, стали ее тоже покупать. И наш завод сегодня активно работает диверсифицированно со всеми предприятиями «Татнефти». «Татнефть» – это самый успешный пример. Ну и новый проект, то, о чем мы говорили выше, – полиэфирная продукция на базе терефталевой кислоты. Надеюсь, он тоже получится.

«По машиностроению у нас между минпромами подписано соглашение на 105 миллиардов рублей по реализации инвестиционных проектов» Фото: rais.tatarstan.ru

Расскажите, какова роль предприятий Беларуси в процессе импортозамещения продукции, которой мы лишились в связи с санкциями. Некие ниши освободились. Какие из них для белорусской стороны приоритетны?

В первую очередь это, конечно, продукция машиностроения и нефтехимического комплекса. По машиностроению у нас между минпромами подписано соглашение на 105 миллиардов рублей по реализации инвестиционных проектов. Они и инвестиционные, и импортозамещающие одновременно. Там 70 процентов – это, конечно, машиностроительная продукция, различная компонентная база – от подшипников до гидравлики, рулевого управления, фар и всего остального. Отдельным сегментом выделена микроэлектроника. Это критически важная отрасль, которая определена как отрасль, требующая первоочередного приоритетного внимания. Ряд микроэлектронных проектов. Наши предприятия, работающие в этой сфере, имеют соответствующие договоренности с российскими компаниями и активно инвестируют в развитие микроэлектронной базы.

В Белоруссии – не только в Минске, но и в каждом регионе страны – проводятся инвестиционные форумы. И мы пригласили компании Татарстана активно в них поучаствовать.

К сожалению, мы слабо занимаемся сегментом средних и малых компаний. Часто в товарообороте мы видим какие-то крупные позиции, но основную массу предприятий мы не видим и не понимаем, как они сотрудничают, как взаимодействуют, какие у них планы.

У нас есть торгово-промышленные палаты, есть сегмент товарных бирж, Центр поддержки маркетинга, Агентство внешнеэкономических связей. С их помощью мы попробуем отработать и найти новые компании, которые бы начали кооперироваться и сотрудничать. К сожалению, невзирая на такие большие цифры по товарообороту, мы все-таки мало знаем друг друга. И на уровне бизнеса, и на уровне простых граждан. Конечно, этому процессу нужно придавать большую системность.

«Важно найти проекты и соединить компании нашего Парка высоких технологий с компаниями Иннополиса» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы абсолютно недооцениваем потенциал, который «зашит» в IT-блоке»

Мы знаем, что ваш визит в Татарстан подразумевает визит в Университет Иннополис. Есть ли какие-то планы в этой сфере?

Мне хотелось бы, чтобы мы нашли кооперацию в IT-сегменте. В Татарстане этому направлению уделяется большое внимание, а в Беларуси является важнейшей отраслью экономики.

Белорусские айтишники работали и работают на заказы западноевропейских и американских компаний. Но буквально с прошлого года началось активное белорусско-российское взаимодействие. Раньше в структуре экспорта и импорта фактически не было доли IT-услуг в сфере разработки неких решений и участия в совместных проектах. В этом году мы ожидаем, что общий белорусско-российский рынок составит примерно 700 миллионов долларов и обгонит экспорт услуг таких традиционных отраслей, как строительство или медицинские услуги. Мы абсолютно недооцениваем потенциал, который «зашит» в IT-блоке.

Учитывая развитость Татарстана и возможности Иннополиса, мне важно найти проекты и соединить компании нашего Парка высоких технологий с компаниями Иннополиса. Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин уделяет большое внимание теме цифровизации различных отраслей и сегментов. Несколько месяцев назад он пригласил белорусов поучаствовать в этих отраслевых историях на несколько триллионов российских рублей. Это разработка программного обеспечения для промышленности, судостроения, авиакосмической отрасли. Сейчас идет наполнение такими проектами. И важно, чтобы компании из Татарстана тоже обязательно приняли в них участие.

«В Белоруссии есть что посмотреть. Различные виды туризма. Есть военно-патриотический туризм и маршруты» Фото: rais.tatarstan.ru

«Нам нужно серьезно продвигаться в сфере туризма и взаимной узнаваемости»

С учетом качественного и количественного роста наших взаимоотношений какие перспективы есть по транспортной связанности наших стран в целом – Белоруссии и России и, в частности, Белоруссии и Татарстана?

У нас есть прямой авиарейс, дважды в день. Загрузка практически 100%. Как мне сказали коллеги, очень сложно достать билеты. Конечно, Рустам Нургалиевич поручил проработать увеличение интенсивности авиаперелетов, потому что это самый простой и самый короткий путь – два часа между Казанью и Минском. Но на сегодня этот рейс фактически используется в основном бизнесом.

Очень мало туристической составляющей. А в Белоруссии есть что посмотреть. Различные виды туризма, кроме классического шопинга, например. Есть экологический природный туризм – наши национальные парки, заповедники, агроусадьбы. Это огромная программа, пользующаяся большим спросом у россиян. В первую очередь у туристов, которые путешествуют на автомобилях и останавливаются в агроусадьбах.

Есть военно-патриотический туризм и маршруты. В рамках 80-летия освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков в следующем году пройдет масштабное празднование, к которому мы уже сейчас готовимся, разработаны соответствующие военно-патриотические маршруты от Брестской крепости до Витебска. И, конечно, россиянам это было бы интересно. Жителям Татарстана это было бы интересно.

Нам нужно в сфере туризма и взаимной узнаваемости очень серьезно продвигаться и делать, возможно, некие целевые программы. Например, предоставление субсидии на авиабилеты при поездке в Беларусь. И очень серьезно и быстро раскручивать эти программы.