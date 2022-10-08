Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в районе спецоперации

Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили сегодня в военном ведомстве.

«Решением Министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», – говорится в сообщении.

Напомним, в июне стало известно, что Суровикин командует Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации на Украине. Ранее он командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана. Звание генерала армии Суровикину Президент РФ Владимир Путин присвоил в прошлом году.