Сунак анонсировал, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте

Британские основные боевые танки Challenger 2 будут доставлены на Украину в марте. Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на военной базе в графстве Дорсет, передает ТАСС.

«Украинские экипажи, прибывшие [в Великобританию] на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце», — сообщил глава британского кабинета.

«Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы», — подчеркнул при этом Сунак.

Ранее утверждалось, что передаваемые Украине британские танки Challenger 2 окажутся на передовой до начала лета. Предполагается передать эскадрон (роту) из 14 боевых машин. Вместе с тем власти Британии опасаются их попадания в российские руки в случае повреждения или уничтожения.