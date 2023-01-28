The Sun: Минобороны Британии опасается захвата танков Challenger 2 российскими военными

Британские военные разрабатывают план, чтобы предотвратить попадание передаваемых Украине основных боевых танков Challenger 2 в руки российских военных. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники в Министерстве обороны Соединенного Королевства.

Издания поясняет, что проблема заключается в защищающей танки «лучшей в мире» броне Chobham марки Dorchester, состоящей «из секретной смеси керамики, стали и амортизирующих составов».

По словам собеседников издания, захват одного из танков на Украине стал бы «кошмаром». Российские технические специалисты в этом случае смогли бы свободно изучить структуру брони и разработать способы ее пробития.

«Британская броня — лучшая в мире. За всю историю Challenger 2 только один раз был уничтожен в бою, и это был дружественный огонь в Ираке (танк был поражен снарядом, выпущенным однотипной машиной — прим. Т-и)», — подчеркнул источник газеты.

«Россияне будут отчаянно пытаться подбить и захватить Challenger 2 — отчасти для своей пропаганды, но и для того, чтобы получить доступ к его секретам», — добавил он.

Соответственно, разрабатываемый план включает два пункта. Во-первых, планировщики миссий должны быть обучены, чтобы Challenger 2 не использовались в миссиях, где эвакуация подбитых машин оказалась бы нереальной. Во-вторых, должную подготовку должны пройти и сами экипажи танков.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Запад пообещал передать 321 тяжелый танк. В это число входит и эскадрон (рота) британских танков Challenger 2 — 14 боевых машин.