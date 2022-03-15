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Спорт
15 марта 2022  16:34
Дамир Садриев

Судья Вилков о поведении Слуцкого: «Еще не родился тот судья, которым он будет доволен»

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Российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче против «Ростова».

По словам Вилкова, в России еще не родился такой судья, которым был бы доволен Слуцкий.

«На поведение Слуцкого стоит обратить внимание ответственным органам в РФС, потому что в интервью на телевидении звучит одно «пи-пи-пи», которое смотрят дети. Это не красит наш российский футбол. Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий», – цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, после игры «Рубин» – «Ростов» главный тренер казанцев Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на действия судьи Виталия Мешкова в матче. 

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам встречи с «Ростовом».

#фк рубин #Футбол #чемпионат России по футболу
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