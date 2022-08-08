Судно «Разони» с украинским зерном блуждает в море в поисках нового заказчика

Первый вышедший из украинского порта после заключения «продуктовой сделки» сухогруз «Разони» изменил курс и не поплыл в ливанский порт Триполи из-за того, что заказчик отказался покупать зерно. Это он объяснил тем, что поставка опоздала более чем на пять месяцев.

Идущий под флагом Сьерра-Леоне «Разони» вез в Ливан 26 тонн кукурузы. Сейчас поставщик ищет нового покупателя и именно по этой причине судно отменило прибытие в конечный пункт 9 августа, передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации порта.

В какой теперь порт отправится «Разони» пока непонятно. «Новый покупатель может найтись в любой соседней стране, не обязательно в Ливане», – отметил источник агентства.

Сейчас по данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic в графе конечный пункт следования балкера изменен статус на «заказ» – это означает, что судно ожидает, когда найдется новый покупатель.

Напомним, сегодня стало известно, что маршрут завершило первое судно с украинским зерном – сухогруз Polarnet прибыло в конечный пункт назначения в Турции. Кроме того, украинские порты покинули еще два судна с зерном — МВ SACURA и MV ARIZONA. Первый везет в Италию 11 тыс. тонн сои, а второй – почти 50 тыс. тонн кукурузы в турецкий Искендерун.