Первое судно с украинским зерном Polarnet достигло конечной цели маршрута

Первое судно с украинской агропродукцией завершило маршрут – это сухогруз Polarnet, который одним из первых вышел на воды после заключения «продуктовой сделки».

Судно успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции, передает РИА Новости со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины. Прибытие других сузогрузов – Navi Star и Rojen, вышедших одновременно с Polarnet, ожидается примерно через неделю, уточнили в ведомстве.

Сегодня стало известно, что украинские порты покинули еще два судна с зерном — МВ SACURA и MV ARIZONA. Первый везет в Италию 11 тыс. тонн сои, а второй – почти 50 тыс. тонн кукурузы в турецкий Искендерун. О судьбе первого вышедшего из одесского порта судна «Разони», которое на пути к Ливану вдруг отклонилось от маршрута, пока не сообщается.