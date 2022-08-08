Еще два сухогруза с соей и кукурузой вышли из портов Украины

Сегодня украинские порты покинули еще два судна — МВ SACURA и MV ARIZONA. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Турции сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что первый сухогруз перевозит в Италию 11 тыс. тонн сои, а MV ARIZONA доставит в турецкий Искендерун 48,5 тыс. тонн кукурузы.

«Сухогруз МВ SACURA, который проследует в Италию с 11 тыс. тонн сои, и MV ARIZONA, направляющийся в турецкий порт Искендерун с 48,5 тыс. тонн кукурузы, вышли в понедельник из украинских портов Южный и Черноморск», — отмечается в сообщении.

Напомним, что первое судно — «Разони» — вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тоннами кукурузы под флагом Сьерра-Леоне.

Россия вступила в переговоры с Украиной по вывозу зерна в июле. Еще в начале мая ООН сообщила о невозможности вывезти около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проходу судов мешают украинские мины в Черном море.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о взаимодействии между Россией, Турцией, Украиной и ООН, который подразумевает снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки и позволяет обеспечить вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов – «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Соглашение не предполагает сопровождения судов российскими кораблями, а проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы при участии третьей стороны.