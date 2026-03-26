Судебный эксперт оценит статус парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в Ключищах

Скриншот презентации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

27 марта судебный эксперт проведет выездной осмотр парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района для оценки его статуса. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Ранее Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции назначил повторную судебную историко-культурную экспертизу в рамках разбирательства о включении парка в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Экспертам предстоит установить, насколько обосновано признание территории памятником. Повторное исследование инициировано по ходатайству профильного комитета.

Решение о включении парка в реестр было принято в августе 2024 года. По словам Гущина, этот шаг направлен на обеспечение сохранности уникального исторического объекта.

Ранее специалисты уже отмечали, что парк соответствует признакам объекта культурного наследия и представляет собой образец садово-паркового искусства конца XIX — начала XX века, характерного для правобережья Волги. Композиция формировалась с учетом природного ландшафта и включала лиственные и хвойные насаждения, яблоневый сад с редкими сортами, а также сосновый бор, спускающийся к реке.

Вместе с тем собственник участка оспаривает статус территории, указывая на субъективность проведенной экспертизы и отсутствие оснований для признания парка объектом культурного наследия.

Гущин также поблагодарил местных жителей за активную позицию. «Люди переживают, что мы ослабим контроль. Нет, мы не ослабим контроль», — подчеркнул он.