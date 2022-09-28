Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных россиян

Федеральная служба судебных приставов временно приостановит взыскание долгов с попавших под мобилизацию россиян. Подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах. Об этом сообщает РИА Новости.

21 сентября Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призвать планируется 300 тыс. резервистов. Кого именно мобилизуют, а кто призыву не подлежит, разъяснило Минобороны России.

Ранее стало известно, что мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.