news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
28 сентября 2022  16:24

Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных россиян

news_top_970_100

Федеральная служба судебных приставов временно приостановит взыскание долгов с попавших под мобилизацию россиян. Подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах. Об этом сообщает РИА Новости.

21 сентября Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призвать планируется 300 тыс. резервистов. Кого именно мобилизуют, а кто призыву не подлежит, разъяснило Минобороны России.

Ранее стало известно, что мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

 

 

#взыскание долгов #мобилизация #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100