Кого призовут, а кого нет: Минобороны РФ разъяснило порядок мобилизации

Минобороны РФ разъяснило, как в России будет проходить частичная мобилизации и кого призовут в первую очередь, а кого это не затронет.

Призыву подлежат:

Те, кто необходим для выполнения задач – стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности. При этом один из основных факторов – наличие боевого опыта;

Призыву подлежат как офицеры, так и рядовые и сержанты;

По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие – до 55;

Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности – например, медработники, однако потребность в таких специалистах минимальная.

Не будут призываться:

забронированные граждане, к которым относятся работники предприятий оборонной промышленности;

признанные временно не годными по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;

те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;

Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке».

Военные пенсионеры, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находящиеся в отставке и снятые с воинского учета, не подлежат призыву по мобилизации.

Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, которое зависит от количества граждан на воинском учете в регионе. Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны, уточнили в военном ведомстве.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призвать планируется 300 тыс. резервистов.