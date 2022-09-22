Кого призовут, а кого нет: Минобороны РФ разъяснило порядок мобилизации
Минобороны РФ разъяснило, как в России будет проходить частичная мобилизации и кого призовут в первую очередь, а кого это не затронет.
Призыву подлежат:
- Те, кто необходим для выполнения задач – стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности. При этом один из основных факторов – наличие боевого опыта;
- Призыву подлежат как офицеры, так и рядовые и сержанты;
- По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие – до 55;
- Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности – например, медработники, однако потребность в таких специалистах минимальная.
Не будут призываться:
- забронированные граждане, к которым относятся работники предприятий оборонной промышленности;
- признанные временно не годными по состоянию здоровья;
- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
- имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;
- те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;
- Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке».
Военные пенсионеры, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находящиеся в отставке и снятые с воинского учета, не подлежат призыву по мобилизации.
Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, которое зависит от количества граждан на воинском учете в регионе. Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны, уточнили в военном ведомстве.
Напомним, накануне Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призвать планируется 300 тыс. резервистов.