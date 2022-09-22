Призванные по частичной мобилизации россияне сохранят рабочие места

Правительство России сегодня утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

Необходимые для этого изменения уже внесли в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году. Они утверждены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

«Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены», – подчеркнули в Кабмине, уточнив, что это решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Напомним, вчера Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В зоне проведения военной спецоперации планируется призвать 300 тыс. резервистов. Кого именно мобилизуют, а кто призыву не подлижеит, разъяснило Минобороны РФ.