«Опасная ситуация для культур народов России»: кто защитит героев татарских сказок?

Арбитражный суд Татарстана вынес решение об уничтожении фигурок Шурале из-за нарушения прав на товарный знак. Что делать с переходом прав на имена героев татарских сказок в частные руки – этот вопрос остается по-прежнему нерешенным. «Интертат» расспросил представителей татарской общественности о том, каким они видят выход из ситуации.





Факт патентования частной организацией героев татарских сказок – культурного наследия народа – вызвал недовольство татарской общественности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Арбитражный суд РТ удовлетворил иск компании, зарегистрировавшей права на Шурале

Компания «Национальные игрушки», ранее получившая патенты на татарских сказочных персонажей «Шурале», «Су анасы» и др., подала в суд на ООО «Казанские подарки» за изготовление фигурок Шурале. Суд посчитал, что закон был нарушен, и обязал ответчика выплатить компенсацию.

«Национальные игрушки» обратились в суд в начале ноября, потребовав компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Судья Арбитражного суда РТ Хуснутдинова вынесла решение в пользу истца, снизив при этом сумму компенсации в 10 раз. Сами фигурки по решению суда должны быть уничтожены. Руководитель ООО «Национальные игрушки», запатентовавшего товарный знак «Шурале», Искандер Асянов пояснил изданию «Ъ Волга-Урал», что будут уничтожены лишь те из них, на которых имеется надпись «Шурале». К продукции, не использующей данный товарный знак, претензий он не имеет.

Шурале в Кырлае, созданные художником-скульптором Баки Урманче Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, в октябре прошлого года ООО «Национальные игрушки» выставило Татарскому государственному театру кукол «Экият» досудебную претензию на сумму 500 тысяч рублей за использование имен героев татарского фольклора Шурале и Су анасы. Позже истец согласился урегулировать вопрос «мирным путем» – за один рубль.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила тогда, что не собирается поощрять деятельность «патентных троллей». «Мы готовим обращение в «Роспатент», чтобы они внесли изменения [в порядок регистрации товарного знака], поскольку словосочетания «Су анасы», «Шурале» и другие, во-первых, не имеют никакого отношения к деятельности данной организации (ООО «Национальные игрушки», – прим. Т-и). Во-вторых, эти литературные герои – наше национальное достояние», – пояснила министр.

Факт патентования частной организацией героев татарских сказок – культурного наследия народа – вызвал недовольство татарской общественности. «Интертат» спросил у ее представителей: «Что можно сделать в этой ситуации?»

Райнур Хасанов: «Мы выступаем в защиту театров, получивших такие иски, и осуждаем тех, кто посягает на народное достояние» Фото: © Салават Камлетдинов / «Татар-информ»

Райнур Хасанов: «Приложим все усилия, чтобы защитить наши национальные символы»

Всемирный форум татарской молодежи (ВФТМ) одним из первых отреагировал на попытки частной компании присвоить права на самых известных и популярных героев татарских сказок. Активисты обратились в Роспатент с просьбой отменить охрану запатентованных ООО «Национальные игрушки» товарных знаков «Су анасы», «Шурале», «Кар кызы», «Камыр-Батыр».

Руководитель ВФТМ Райнур Хасанов:

«Мы выступаем в защиту театров, получивших такие иски, и осуждаем тех, кто посягает на народное достояние. Напомню: согласно разделу II статьи 8 Федерального закона «Об авторских и смежных правах», произведения народного творчества не являются объектом авторского права.

Ситуация, которая сложилась сейчас, вызывает у нас большую обеспокоенность. Шурале - важный образ татарской культуры, вынесенное по нему решение считаем несправедливым и неуместным. У духовного достояния народа нет хозяев, оно принадлежит всему обществу.

Мы ищем разные способы для решения этого вопроса и приложим все усилия, чтобы защитить наши национальные символы. О ситуации мы также писали в телеграм-канале ВФТМ. Мы консультируемся с членами нашего актива, которые работают в этой области.

Форум направил письмо в Роспатент по этому вопросу, через пару месяцев мы получили ответ».

В ответе ведомства говорится, что по заявленным обозначениям (товарные знаки «Су анасы», «Шурале», «Кар кызы», «Камыр-Батыр») была проведена экспертиза. За время ее проведения каких-либо возражений по этим наименованиям не поступало, отмечается в письме. Там же говорится, что регистрацию товарного знака можно оспорить путем подачи возражения в Роспатент. Кроме того, в настоящее время ведомство проводит экспертизу по заявкам все того же ООО «Национальные игрушки» на товарные знаки «Алтынчеч» и «Убырлы Карчык», и желающие могут в письменной форме обратиться с Роспатент, предоставив доводы о том, что их регистрация будет нарушением законодательства, сообщили в ведомстве.

Айдар Шайхин: «Надо запретить возможность регистрировать имена фольклорных персонажей, элементы, имеющие отношение к культуре народов России, как чью-то частную собственность» Фото: © Салават Камлетдинов / «Татар-информ»

Айдар Шайхин: «Рано или поздно могут поступить и более серьезные претензии»

Директор филиала Национального музея РТ – Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала («Дом татарской книги») Айдар Шайхин:

«Это довольно опасная ситуация для татарской культуры и культур народов России в целом. На мой взгляд, в первую очередь депутаты Госдумы от Татарстана должны быть внимательными и активнее работать над созданием законов. Надо запретить возможность регистрировать имена фольклорных персонажей, элементы, имеющие отношение к культуре народов России, как чью-то частную собственность.

Татарская общественность, общественные организации, государственные организации должны предельно внимательно отнестись к этой ситуации, потому что рано или поздно могут поступить и более серьезные претензии еще не пострадавшим организациям. Думаю, это решение суда должно быть оспорено в вышестоящей инстанции.

Мне кажется, еще не поздно, но общественность должна реагировать очень активно. Нас беспокоят эти не соответствующие логике закона ситуации, и у них должно быть и законодательное решение», – поделился мнением Шайхин.

Ленар Шаех: «Не видно каких-либо эффективных действий для решения этого вопроса. Из-за бездействия вопрос усугубляется, обостряется» Фото: © Салават Камлетдинов / «Татар-информ»

Ленар Шаех: «Шурале, Су анасы и другие – это как герои греческой мифологии»

«С прошлой осени наблюдаю за ситуацией вокруг Шурале. Что удивительно – не видно каких-либо эффективных действий для решения этого вопроса. Из-за бездействия вопрос усугубляется, обостряется.

Шурале, Су анасы и другие мифологические герои – это наследие всего народа. Никто не может претендовать на них, рассматривать их как частную собственность. Это как герои греческой мифологии – Зевс, Геракл, Афина и т.д. Если у нас такое возможно, значит, нужен закон, запрещающий этот беспредел. Наверное, Госсовет Татарстана должен предложить его федеральному центру. Хотя бы ради Тукая», – поделился с нами поэт Ленар Шаех.

Фанзиля Завгарова: «Я считаю, что запрет на использование графического изображения Шурале или других мифологических персонажей абсурден» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фанзиля Завгарова: «Что мы будем делать, если в недалеком будущем захотим создать татарский мифологический парк?»

Главный фольклорист Татарстана, доцент КФУ, директор частной организации «Татар ядкәрләре» («Татарские реликвии») Фанзиля Завгарова:

«В апреле 2023 года были внесены изменения в Закон Республики Татарстан «О нематериальном культурном наследии в РТ». Согласно этому закону, мифологические представления того или иного народа определяются как объекты нематериального культурного наследия.

Я считаю, что запрет на использование графического изображения Шурале или других мифологических персонажей абсурден. Причина коллизии – непродуманные, не до конца разработанные противоречия двух федеральных законов: «Об авторском праве и смежных правах» №5351-1 от 09.07.1993 и «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ» №402-ФЗ от 20.10.2022. Думаю, юристы, изучив оба закона, должны прийти к общему знаменателю и поставить точку, иначе такие ситуации могут возникнуть не только у татар. Прецедент уже имеется. Решением могут стать подзаконные акты или же принятие вышеназванных законов в новой редакции.

В целом суды в случае отсутствия какой-либо законодательной базы опираются, как правило, на судебную практику. В данном случае, мне кажется, проблему решили однобоко, не изучив основное содержание предмета спора. С таким решением суда я, безусловно, не согласна.

Правообладателем авторских прав на графическое изображение имен героев татарского фольклора, в том числе и мифологических персонажей, частное лицо не может быть априори. Это достояние страны и народа. Министерство культуры, Министерство юстиции Республики Татарстан, татарская общественность должны выступить против, чтобы был создан прецедент решения данного юридического казуса на федеральном уровне.

Иначе в будущем он приведет к негативной практике относительно сохранения, развития, популяризации объектов НКН всех народов РФ.

Иначе проблем, схожих с этой ситуацией, будет не сосчитать и мы все в этом завязнем. Что будем делать, если в недалеком будущем захотим создать татарский мифологический парк? Будем закупать права и ежемесячно выплачивать дань обладателю торговой марки за употребление слова «Шурале»? А если он бегом-бегом запатентует права на всех остальных персонажей, в том числе и сказочных? Если, например, какой-то креативный татарин захочет открыть гостиницу «Шурале» – ему тоже запретят? А что если я захочу запустить линию кондитерских изделий «Шурале»? Получается, уже не смогу?

Это – абсурд, и так быть не должно».

Милеуша Хабутдинова: «Представьте себе – кто-то «приватизирует» буквы алфавита. Доведем теперь эту ситуацию до абсурда? Государство должно навести порядок» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Милеуша Хабутдинова: «Государство должно навести порядок»

Доцент КФУ, литературовед Милеуша Хабутдинова также выразила обеспокоенность данной ситуацией.

«Есть Федеральный закон №402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ» от 20.10.2022. Представьте себе – кто-то «приватизирует» буквы алфавита? Доведем теперь эту ситуацию до абсурда? Государство должно навести порядок», – считает Милеуша Хабутдинова.

Айрат Фаррахов: «Мы уже встречались с экспертами на федеральном уровне и этот вопрос будем прорабатывать совместно с Советом Федерации» Фото: © «Татар-информ»

Айрат Фаррахов: «Будем прорабатывать этот вопрос совместно с Советом Федерации»

Депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов сообщил «Интертату», что работа по этому вопросу идет и он будет решаться совместно с Советом Федерации.

«Вопрос о регистрации товарных знаков, обозначений, представляющих известные персонажи и культурное достояние народов России, по моему предложению будет рассмотрен на Межведомственной рабочей группе по защите интеллектуальной собственности при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Мы уже встречались с экспертами на федеральном уровне и этот вопрос будем прорабатывать совместно с Советом Федерации», – отметил Фаррахов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ответ юриста: «Оригинальные персонажи из опубликованных произведений и театральных постановок защищены авторским правом, если они обладают уникальными, узнаваемыми чертами»

Милеуша Хабутдинова ознакомила нас с комментариями юриста по интеллектуальной собственности:

«Процедура оспаривания товарного знака начинается с подачи возражения в Палату по патентным спорам (подразделение Роспатента). Далее решение нужно оспорить в Суде по интеллектуальным правам. Таких дел много, и патенты через суд аннулируются часто.

Оригинальные персонажи из опубликованных произведений и театральных постановок защищены авторским правом, если они обладают уникальными, узнаваемыми чертами.

При оспаривании регистрации необходимо заказать заранее экспертизу на предмет сходства до степени смешения. Эксперты анализируют визуальное, фонетическое и семантическое сходство», – пояснил юрист.

Редакция «Интертата» будет следить за развитием ситуации.