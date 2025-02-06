Суд вынес приговор студентам из Египта и Алжира за изнасилование девочки в Казани

Московский райсуд Казани вынес приговор по громкому делу об изнасиловании студентами-иностранцами 14-летней девочки.

Как следует из материалов дела, двое граждан Египта и один алжирец – Буф Шамсседдин, Махмуд Зеяд Яссер Моххамед и Элдин Омар Ваел Мохамед – учились в Казани в медицинском университете. Позже все трое были отчислены.

Суд установил, что 31 января 2023 года они надругались над 14-летней девочкой. Школьница рассказала, что над ней издевались несколько часов. Когда потерпевшую наконец отпустили, она пришла домой и рассказала обо всем отцу – он и заявил о произошедшем в полицию.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Суд по делу стартовал 13 февраля 2024 года. Иностранцы рассказали суду, что познакомились с девушкой в интернете – она якобы сообщила, что ей 19 лет, и согласилась оказать им платные интимные услуги. Уже после того, как услуга была оказана, она заявила, что ей всего 14 и начала их шантажировать: просила доплатить, в противном случае угрожала заявлением в полицию. Платить молодые люди отказались.

«Я, как защитник подсудимого, могу заявить, что по данному делу не все так просто: отсутствуют объективные доказательства, все построено на словах единственного человека, показания которого противоречивы. Во время предварительного следствия потерпевшая неоднократно меняла показания. Это все говорит, что прежде чем доверять таким показаниям, нужно их проверить», – рассказывал в суде адвокат одного из подсудимых Сергей Николаев.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, прессу на них не пускали. Около года длилось судебное следствие и наконец было принято окончательное решение.

Буф Шамсседдин и Элдин Омар Ваел Мохамед приговорены к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Вслед за ними отправится и Махмуд Зеяд Яссер Моххамед, его срок меньше на три месяца – восемь лет и три месяца лишения свободы.