Процесс по делу об изнасиловании девочки гражданами Египта и Алжира пришлось отложить

Сегодня в Московском районном суде Казани должен был стартовать процесс по делу об изнасиловании 14-летней девочки тремя иностранными студентами из Египта и Алжира. Однако подсудимых не доставил конвой, рассмотрение дела пришлось отложить.

Отметим, что подсудимые были задержаны в феврале 2023 года и по решению суда отправлены в СИЗО.

По версии следствия, 31 января прошлого года в квартире на улице Мухамедьярова двое выходцев из Египта и один из Алжира изнасиловали девочку. По словам потерпевшей, над ней издевались в течение четырех часов. Вернувшись домой, девочка сообщила о произошедшем отцу. Тот сразу же обратился в полицию.

По некоторым данным, подсудимые обучались в медицинском университете, но, как пояснили в вузе, были отчислены еще до инцидента.

В день ареста обвиняемые утверждали, что нашли номер девочки на сайте по оказанию интимных услуг. Незнакомка в Сети сообщила, что ей 19 лет, а уже после оказания услуг попросила доплату и пригрозила обращением в полицию. Студенты сверх оговоренной суммы платить не стали, так и оказались в суде.

Следствие с версией обвиняемых не согласилось. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме, так как потерпевшая является несовершеннолетней.