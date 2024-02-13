«Она сама пришла»: студентов-иностранцев судят за изнасилование девочки в Казани

По версии следствия, двое граждан Египта и гражданин Алжира заставили несовершеннолетнюю принять наркотики, потом изнасиловали

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Приехали в Казань учиться на врачей, а оказались за решеткой

Сегодня в Московском районном суде Казани стартовал судебный процесс по делу об изнасиловании 14-летней девочки из Казани тремя студентами из Египта и Алжира.

Как выяснило следствие, двое граждан Египта и один алжирец – Буф Шамсседдин, Махмуд Зеяд Яссер Моххамед и Элдин Омар Ваел Мохамед приехали в Казань учиться в медуниверситет на врачей. Правда, когда стало известно, что они стали фигурантами уголовного дела, их отчислили.

Из материалов следует, что 31 января 2023 года студенты надругались над 14-летней девочкой. Пострадавшая рассказала следствию, что над ней издевались несколько часов. Когда ее наконец отпустили, она пришла домой и рассказала обо всем отцу, который сообщил о преступлении в полицию.

Предполагаемых насильников оперативно задержали и в первых числах февраля доставили в суд. Тогда на процесс по избранию меры пресечения пришла многочисленная группа поддержки задержанных студентов. Все в один голос твердили, что парни ни в чем не виноваты.

Студенты во время судебного заседания рассказали, что познакомились с девушкой в Сети Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Студенты во время судебного заседания рассказали, что познакомились с девушкой в Сети – она якобы сообщила, что ей 19 лет, и согласилась оказать им платные интимные услуги. Но уже после того, как выполнила свое обещание, рассказала, что ей всего 14 лет, и попросила доплаты, припугнув уголовной статьей. Иностранцы платить отказались, а вскоре увидели на своем пороге сотрудников полиции.

Студенты улыбались, лишь один прятал лицо от журналистов

Уже полгода обвиняемые находятся в СИЗО. Судебный процесс должен был стартовать еще 30 января, но подсудимых не смог доставить конвой, заседание пришлось перенести.

Сегодня суд наконец-то стартовал – в зал суда иностранцев доставили в наручниках, в сопровождении конвоиров. Судя по всему, обвиняемых совсем не огорчало их положение – они улыбались и лишь один из них прятал лицо от журналистов.

Сама пострадавшая девочка в суд сегодня не пришла, не явился и ее отец. Как стало известно от адвокатов, сегодня их участие необязательно, они планируют прийти на следующий судебный процесс.

«Нужно обратить внимание, что за данными ребятами ничего отрицательного никогда не замечалось, характеризуются они положительно» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Один из защитников подсудимых, Сергей Николаев, особенно подчеркивал, что человек может быть признан виновным только после приговора суда, до этого момента утверждать, что преступление было, неправильно.

«Я, как защитник подсудимого Буфа, могу заявить, что по данному делу не все так просто: отсутствуют объективные доказательства, все построено на словах одного-единственного человека, показания которого противоречивы. Во время предварительного следствия потерпевшая неоднократно меняла показания. Это все говорит, что прежде чем доверять таким показаниям, нужно их проверить», – рассказал Николаев.

Адвокат несколько раз подчеркнул, что слова девушки не подкреплены ни одним доказательством.

«Нужно обратить внимание, что за данными ребятами ничего отрицательного никогда не замечалось, характеризуются они положительно», – поделился он.

«Никакого насилия, ничего против воли этой девушки не совершалось»

На вопрос, за что были отчислены студенты-медики, адвокат Николаев отвечать отказался.

«Могу не скрывая сказать, что все трое подсудимых дают показания о том, что никакого насилия, ничего противоправного, против воли этой девушки не совершалось», – отметил адвокат.

Адвокат несколько раз подчеркнул, что слова девушки не подкреплены ни одним доказательством Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Напомним, иностранцев обвинили по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ – изнасилование несовершеннолетней и склонение к потреблению наркотических средств. По версии следствия, в день изнасилования обвиняемые заставили девушку употребить наркотики.

За последний эпизод им грозит до 15 лет лишения свободы и такой же срок за изнасилование.

«Даже девушка эта говорит, что все было по обоюдному согласию»

Первый судебный процесс по делу начался – прессу на него по понятным причинам не пустили. Из-за возраста потерпевшей дело было решено рассмотреть в закрытом режиме.

Как только двери зала заседаний закрылись, в здании суда появились двое иностранцев. Как оказалось, они пришли поддержать своих товарищей.

«Они не виноваты, даже девушка эта говорит, что все было по обоюдному согласию, но ее отец настаивает на их виновности», – плохо изъясняясь по-русски, объяснил один из них.

Заседание продлилось не больше десяти минут – оказалось, что переводчик, который должен был сопровождать иностранцев в суде, заболел.

Когда конвой стал выводить подсудимых, они радостно приветствовали приятелей, что-то выкрикивая на родном языке.