Суд вынес приговор 17-летнему казанцу, который протащил инспектора ДПС на авто

17-летний казанец признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что в марте 2024 года парень купил «Жигули» с тонированными стеклами, а затем, не имея водительских прав, стал передвигаться на нем по городу.

Автоинспектор попытался остановить автомобиль из-за сильной тонировки передних стекол. Когда сотрудник ДПС открыл пассажирскую дверь, водитель резко начал движение и протащил полицейского около 50 метров. Позже авто все-таки смогли остановить полицейские. В результате инспектор ДПС получил переломы ноги, его доставили в больницу.

17-летнему казанцу назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.