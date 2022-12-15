Суд решил выдворить из страны иностранца, который в Казани сбил на авто бабушку с внуком

Советский районный суд Казани признал виновным 32-летнего иностранца, который накануне сбил на улице Бигичева бабушку с внуком, переходивших дорогу по зебре. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

«Суд постановил лишить иностранца водительских прав на полтора года за оставление места ДТП. Также его признали виновным по административной статье "Нарушение иностранцем правил въезда или режима пребывания в РФ". За это мужчину решили оштрафовать на две тысячи рублей и принудительно выдворить из России», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Напомним, авария произошла накануне на улице Бигичева. Легковушка на полной скорости сбила бабушку с внуком на зебре, после чего водитель уехал с места ДТП. Стражи порядка сразу же приступили к поискам водителя и нашли его в тот же день.

Ребенок в результате аварии получил различные травмы головы – его госпитализировали в больницу. Его бабушка также пострадала в ДТП.