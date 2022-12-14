Автоинспекторы ищут водителя, который на полной скорости сбил женщину с ребенком в Казани

ДТП произошло сегодня на улице Бигичева. Водитель «Лады» 12-й модели на полной скорости сбил 60-летнюю женщину и 8-летнего ребенка, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, женщина в результате ДТП получила ушиб носа и колена. Она отказалась от госпитализации. Ребенка для осмотра увезли в ДРКБ.

Водитель с места ДТП скрылся. В данный момент стражи порядка разыскивают его.