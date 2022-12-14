В Казани задержали водителя, который сбил бабушку с внуком и скрылся

В Казани полицейские задержали водителя «Лады», который сегодня днем на улице Бигичева на зебре сбил женщину с ребенком, а после уехал с места ДТП.

Виновником аварии оказался 32-летний иностранец.

«Он доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате аварии восьмилетний мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей головы. Его бабушка получила различные телесные повреждения.