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Происшествия
14 декабря 2022  18:24
Полина Шевчук

В Казани задержали водителя, который сбил бабушку с внуком и скрылся

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В Казани полицейские задержали водителя «Лады», который сегодня днем на улице Бигичева на зебре сбил женщину с ребенком, а после уехал с места ДТП.

Виновником аварии оказался 32-летний иностранец.

«Он доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате аварии восьмилетний мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей головы. Его бабушка получила различные телесные повреждения.

#сбил ребенка
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