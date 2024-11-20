Суд в Татарстане вынес приговор отцу, чей 10-летний сын перевернулся на багги и погиб

Суд вынес приговор мужчине, 10-летний сын которого ехал за рулем багги, перевернулся и погиб. Как сообщил «Татар-информу» официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев, суд признал 40-летнего отца виновным в причинении смерти по неосторожности.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

Агентство сообщало, что трагедия произошла 26 июля в поселке Дубровка Зеленодольского района Татарстана. Мужчина посадил своего сына за руль багги. Тот, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, в процессе движения не справился с управлением и перевернулся. При падении мальчик получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Отец свою вину признал. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

