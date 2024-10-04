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Перед судом предстанет отец мальчика, который погиб, перевернувшись на багги в РТ
В Татарстане перед судом предстанет отец 10-летнего мальчика, который погиб, перевернувшись на багги.
Напомним, трагедия произошла 26 июля в поселке Дубровка Зеленодольского района РТ. Ребенок катался на багги и в какой-то момент транспорт перевернулся. Мальчик погиб до приезда врачей.
По версии следователей, разрешение на управление транспортом малолетнему дал его отец – депутат Совета одного из сельских поселений Мамадышского муниципального района. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий,
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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