Перед судом предстанет отец мальчика, который погиб, перевернувшись на багги в РТ

В Татарстане перед судом предстанет отец 10-летнего мальчика, который погиб, перевернувшись на багги.

Напомним, трагедия произошла 26 июля в поселке Дубровка Зеленодольского района РТ. Ребенок катался на багги и в какой-то момент транспорт перевернулся. Мальчик погиб до приезда врачей.

По версии следователей, разрешение на управление транспортом малолетнему дал его отец – депутат Совета одного из сельских поселений Мамадышского муниципального района. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий,

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.