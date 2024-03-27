Суд в Петербурге арестовал Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма

В Санкт-Петербурге суд арестовал до 25 мая Николая Конашенка по обвинению в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в «Крокусе», сообщает РИА Новости.

Напомним, в период с 22 по 25 марта Конашенок опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», где погибли 139 человек.

Сегодня его доставили в суд из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за мелкое хулиганство.