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Происшествия 27 марта 2024 11:05

Автору скандальных постов о теракте в «Крокусе» предъявили обвинение

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Автору скандальных постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Николаю Конашенку предъявлено обвинение об оправдании терроризма. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, соообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в период с 22 по 25 марта Конашенок опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», где погибли 139 человек.

Расследование уголовного дела продолжается.

#теракт
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