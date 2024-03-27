Автору скандальных постов о теракте в «Крокусе» предъявили обвинение

Автору скандальных постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Николаю Конашенку предъявлено обвинение об оправдании терроризма. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, соообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в период с 22 по 25 марта Конашенок опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», где погибли 139 человек.

Расследование уголовного дела продолжается.