Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета «Аэрофлота» из Коломбо

Суд Шри-Ланки приостановил действие судебного вердикта о запрете самолету компании «Аэрофлот» на вылет из Коломбо в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Newsfirst.

Отмечается, что Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, которое подал генеральный прокурор, и после этого запрет был снят. Это обращение было обосновано серьезными последствиями задержки российского самолета для Шри-Ланки.

Высокопоставленный источник, близкий к Управлению по развитию туризма островного государства, в беседе с агентством заметил, что самолет должен скоро покинуть Коломбо. «Мы надеемся, что [воздушное судно] вскоре сможет вылететь в Россию», — сказал он.

Ранее, 3 июня, рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву был отменен из-за запрета авиавластей Шри-Ланки на вылет. Соответствующее требование поступило от лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. После этого «Аэрофлот» прекратил выполнение рейсов на Шри-Ланку.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ. Новые ограничения коснулись и сферы авиаперевозок.