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Ру Тат
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Официальная хроника
3 июня 2022  15:22

«Аэрофлот» сообщил об отмене рейса в Москву из-за ареста своего самолета на Шри-Ланке

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Вылет авиарейса Коломбо — Москва авиакомпании «Аэрофлот» был отменен из-за запрета авиавластей Шри-Ланки на вылет. Судебное слушание о снятии ареста состоится 8 июня, рассказал РИА Новости российский авиаперевозчик. 

«Вылет рейса „Аэрофлота“ SU289 из Коломбо в Москву от 02.06.2022 задержан и далее отменен в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки», — сказано в сообщении.

В пресс-службе компании также отметили, что все пассажиры рейса сейчас находятся в гостинице и обслуживаются по стандарту авиакомпании. Контакт-центр «Аэрофлота» проинформирует их о времени вылета в Москву.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ. Новые ограничения коснулись и сферы авиаперевозок. 

Среди стран, чьим авиакомпаниям закрыто небо над Россией, — Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Франция, Швеция и другие. Полный список опубликован на сайте Росавиации.

 

 

#аэрофлот #антироссийские санкции
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