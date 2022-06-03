«Аэрофлот» прекратил выполнение рейсов на Шри-Ланку

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила выполнение коммерческих рейсов в Коломбо на Шри-Ланке из-за проблем с обеспечением беспрепятственных полетов воздушных судов перевозчика. Об этом сообщает РБК.

«Пассажиры „Аэрофлота“, находящиеся в Коломбо (Шри-Ланка) и имеющие на руках билеты на обратные рейсы в Москву SU289 от 2 июня, 4 июня и 5 июня будут доставлены в Москву рейсами SU289 с вылетом 4 июня и 5 июня», — отмечают в авиакомпании.

При этом полеты «Аэрофлота» для вывоза пассажиров из Коломбо будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы. Тех клиентов, обратные билеты которых оформлены на более поздние даты, авиаперевозчик пообещал

проинформировать через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений о принятых решениях.

Денежные средства пассажирам отмененных рейсов будут возвращены в полном объеме. Кроме того, они могут переоформить билеты на альтернативные направления.

Как сообщал ранее «Татар-информ», власти Шри-Ланки задержали самолет «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо 2 июня по требованию лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня. Посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге из-за инцидента вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать антироссийские санкции. Новые ограничения коснулись и сферы авиаперевозок — авиакомпании РФ должны были вернуть самолеты лизингодателям, но их было решено перерегистрировать внутри страны, чтобы использовать для внутренних рейсов.