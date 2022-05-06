Суд продлил арест водителю легковушки, сбившему насмерть двоих пешеходов в Казани

Московский суд Казани продлил арест 50-летнему Максиму Вандышеву, который сбил насмерть двоих пешеходов на улице Тэцевской в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Арест продлили до 22 июля. Объявлен перерыв судебного заседания до 24 мая», – рассказали в суде.

Процесс по делу сегодня так и не стартовал. Оказалось, что ДТП произошло на стыке двух районов – Московского и Авиастроительного. Поэтому судья посчитал необходимым направить запрос на установление подсудности дела. Если окажется, что место ДТП принадлежит к Авиастроительному району, а приговор вынесет Московский суд, то решение суда окажется недействительным.

Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Около 7 часов вечера супруги Поповы переходили дорогу по зебре в сторону вертолетного завода. Машины с одной стороны остановились, чтобы пропустить пешеходов, но с другой на высокой скорости вылетел Ford, который буквально снес пешеходов. От полученных травм они скончались на месте.

Погибшему мужчине было 39 лет, женщине – 36. У них осталось двое сыновей 10 и 15 лет. Сейчас они под опекой старшей сестры жены.

Как выяснилось, на момент аварии водитель был нетрезв. Его задержали в тот же день, а вскоре следствие ходатайствовало о его заключении под стражу. По решению суда Вандышев находится в СИЗО с 18 ноября.