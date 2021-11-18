Суд арестовал водителя легковушки, сбившего насмерть двоих пешеходов в Казани

Приволжский суд Казани арестовал Максима Вандышева, который сбил насмерть двоих пешеходов на улице Тэцевская в Казани.

Трагедия произошла в минувший вторник. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

На видео видно, как мужчина и женщина начинают переходить дорогу в сторону вертолетного завода. С одной стороны машины остановились, чтобы пропустить пешеходов, однако с другой вылетел на высокой скорости Ford, который снес пешеходов. От полученных травм они скончались на месте. Погибшему мужчине было 39 лет, женщине – 36.

Фото: © Алина Файзрахманова

Позднее выяснилось, что водитель был нетрезв.

Сегодня следствие ходатайствовало о заключении Вандышева под стражу. Прокуратура поддержала ходатайство, сам обвиняемый также не стал возражать. Мужчина полностью признал вину, однако от каких-либо комментариев журналистам или суду отказался.

Фото: © Алина Файзрахманова

С журналистами пообщалась его мама, которая пришла в суд поддержать сына. На слушание ее не пустили, по словам женщины, с момента трагедии ей так и удалось поговорить с сыном и узнать, что произошло в тот вечер.

Едва сдерживая слезы, женщина рассказала, что ее сын трудоголик, практически не пьет, воспитывает двоих сыновей. Авария стала для всей семьи большим потрясением, его родные до сих пор не могут поверить, что мужчина сел за руль пьяным.

Фото: © Алина Файзрахманова

«У него постоянно головные боли. Видно, лекарств не оказалось рядом, вот он и решил так боль снять. Другого объяснения мы не находим», - заявила женщина.

По ее словам, с семьей потерпевших связаться они еще не успели. Женщина заявила, что очень сожалеет о произошедшем и просит снисхождения для своего сына.

Суд удовлетворил требование следствия. Вандышев пробудет в СИЗО до 16 января.