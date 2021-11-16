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Ру Тат
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Происшествия
16 ноября 2021  20:32
Павел Климчак

На видео попало, как легковушка в Казани насмерть сбила двоих пешеходов

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На запись камеры видеонаблюдения попал момент, как в Казани на улице Тэцевской легковушка на большой скорости насмерть сбила двоих пешеходов.

На ролике видно, как мужчина и женщина начинают переходить дорогу в сторону вертолетного завода. С одной стороны машины уступили им, однако с другой вылетел на высокой скорости автомобиль Ford, который снес обоих пешеходов.

Как стало известно ИА «Татар-информ», за рулём авто был 50-летний мужчина.

Подробности случившегося выясняются.

#ДТП #ДТП с погибшими #сбили пешеходов
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