Суд продлил арест водителю, который сбил 11 человек на Вишневского в Казани

Вахитовский суд Казани продлил арест 29-летнему Евгению Крусеву, который в марте сбил 11 человек на улице Вишневского. Его обвиняют в использовании поддельных документов, нарушении ПДД в состоянии опьянения с причинением вреда здоровью четырем пешеходам, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия.

С ходатайством о продлении меры пресечения в виде содержания в СИЗО обратился государственный обвинитель. Он указал, что Крусев, находясь на свободе, может повлиять на ход дела.

«Суд находит ходатайство государственного обвинения подходящим для удовлетворения. Применение более мягкой меры пресечения не может являться гарантией того, что он не повлияет на ход дела. Суд постановил продлить меру пресечения в виде нахождения под стражей на 6 месяцев, до 21 февраля 2026 года», – сказала судья.

Выяснилось также, что ранее мера пресечения в отношении Крусева была изменена с заключения под стражу на домашний арест. Тем не менее он нарушил установленные ограничения, вследствие чего вновь был заключен под стражу.

«Прошу изменить меру пресечения на домашний арест. Ранее мне уже меняли меру пресечения на домашний арест. Тогда я просто вышел из дома, чтобы выбросить мусор, а мне сочли это за нарушение. Раньше я жил один, мусор выносить было некому. Теперь я буду жить с родителями, и таких проблем не будет», – рассказал Евгений Крусев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в биоматериалах автомобилиста были обнаружены следы амфетамина и марихуаны. При этом, по словам водителя, наркотики он употребил больше месяца назад.

«Татар-информ» рассказывал, что 10 марта на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки.

В результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась.