Суд продлил арест экс-главе ФСС по Татарстану Павлу Лоханову

Приволжский суд Казани продлил арест экс-главе ФСС по Татарстану Павлу Лоханову. Он пробудет в сизо до 21 февраля.

Предварительное расследование уголовного дела почти завершено, скоро обвиняемый начнет знакомиться с материалами дела.

По версии следствия, осенью прошлого года Фонд заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт на поставку спецсредств для инвалидов на 56 млн рублей. Позже сотрудники Фонда выявили нарушения условий контракта со стороны «РСМ-Мед». Они подали на компанию иск, чтобы взыскать неустойку.

В августе этого года руководство компании встретилось с главой ФСС. Лоханов, по материалам следствия, предложил им снизить размер неустойки, правда за вознаграждение в 4 млн рублей. Главу ФСС задержали в тот момент, когда ему передавали часть обещанных денег.

Лоханов категорически отрицал свою вину, однако на одном из прошлых заседании по продлению ареста неожиданно сменил позицию и заявил, что признает свою причастность.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Лоханов покинул свой пост по собственному желанию.