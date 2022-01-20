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Происшествия
20 января 2022  09:23
Алина Файзрахманова

Суд продлил арест экс-главе ФСС по Татарстану Павлу Лоханову

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Приволжский суд Казани продлил арест экс-главе ФСС по Татарстану Павлу  Лоханову. Он пробудет в сизо до 21 февраля.  

Предварительное расследование уголовного дела почти завершено, скоро обвиняемый начнет знакомиться с материалами дела. 

По версии следствия, осенью прошлого года Фонд заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт на поставку спецсредств для инвалидов на 56 млн рублей. Позже сотрудники Фонда выявили нарушения условий контракта со стороны «РСМ-Мед». Они подали на компанию иск, чтобы взыскать неустойку. 

В августе этого года руководство компании встретилось с главой ФСС. Лоханов, по материалам следствия, предложил им снизить размер неустойки, правда за вознаграждение в 4 млн рублей. Главу ФСС задержали в тот момент, когда ему передавали часть обещанных денег.

Лоханов категорически отрицал свою вину, однако на одном из прошлых заседании по продлению ареста неожиданно сменил позицию и заявил, что признает свою причастность.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Лоханов покинул свой пост по собственному желанию.

#фсс по рт #павел лоханов
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