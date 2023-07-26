Суд в Казани приговорил лидера ОПГ «Жилка» Марухина еще к 12 годам колонии

Авиастроительный суд Казани приговорил пожизненно осужденного лидера «Жилки» Юрия Марухина еще к 12 годам лишения свободы за эпизод с новым убийством.

«Суд постановил признать Марухина виновным и назначить ему 12 лет лишения свободы. По совокупности преступлений ему назначено пожизненное», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Авиастроительного суда.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, экс-лидер ОПГ «Жилки» вместе с пятнадцатью участниками этой же ОПГ был задержан еще в 2001 году. Спустя четыре года следственных действий и судебных тяжб всем им вынесли приговор. Юрий Марухин был осужден пожизненно, его подельникам назначили 252 года на всех. Участников ОПГ признали виновными в совершении 24 убийств, трех похищениях людей, а также в вымогательствах и хищении имущества.

В конце февраля 2023 года стартовал новый судебный процесс по делу Марухина. Находясь в колонии особого режима «Полярная сова», он признался в том, что участвовал в организации заказного убийства члена ОПГ «Северный» Александра Шитова. Чтобы выяснить все обстоятельства этого преступления, Юрия Марухина этапировали в Казань.

На прошлом заседании Марухина допросили, он рассказал свою версию событий. Он признался в суде, что принял участие в этом убийстве, и заявил, что раскаивается.

«Я случайно встретился со своим знакомым Николаем, который проживал в поселке Северный. Мы с ним разговорились, и он посетовал, что у него пропал один наш общий приятель Азат по кличке Гайнут. Я его хорошо знал, мы вместе жили в одном дворе. По словам Николая, Азат уехал вместе с Шитовым отдыхать на юга, но потом Шитов вернулся один, а наш приятель пропал с радаров и на связь больше не выходил. Мы с ним все обсудили и поняли, что Азата убили», – рассказывал он.

По словам Марухина, от Шитова можно было ждать чего угодно, он собирался стать лидером «Северного», а тех, кто с этим не согласен, намеревался убить. Николай рассказал ему, что самостоятельно решить эту проблему не может.

«"То есть он будет вас мочить, а вы просто смотреть?" – спросил я у Николая. Тот ответил, что ничего не может с этим сделать. Я сказал ему, что могу найти людей, которые не против заняться чем-то подобным, и он ответил, что сначала ему надо посоветоваться с другими людьми. Позже я встретился с Арнольдом и Жориком, они согласились устранить Шитова за 100 тысяч рублей. Им нужна была только информация о нем и фотография», – сказал он.

Версия государственного обвинителя и версия обитателя «Полярной совы» расходились только в одном – отдавал Марухин приказ киллерам или нет. Марухин говорил, что признает вину частично, поскольку прямого указания киллерам, по его словам, он дать не мог.

«Я не мог приказывать Жоре и Арнольду, я мог их только попросить. Мы были не в тех отношениях. Им спокойно могли заказать и меня, им было все равно кого убивать», – сказал он.