Отпуск из «Полярной совы», или О чем четверть века молчал лидер ОПГ «Жилка»

На скамье подсудимых – 56-летний Юрий Марухин, некогда значившийся лидером ОПГ «Жилка»

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Авиастроительном районном суде Казани стартовал уголовный процесс по делу о заказном убийстве 25-летней давности. На скамье подсудимых – 56-летний Юрий Марухин, некогда значившийся лидером ОПГ «Жилка».

«Жилковские» редко проявляли к кому-либо жалость

Марухина обвиняют в заказном убийстве, совершенном группой лиц. Этот эпизод, к слову, лишь малая часть жестоких преступлений, совершенных участниками ОПГ.

По рассказам тех, кто застал годы расцвета этой группировки, «жилковские» редко проявляли к кому-либо жалость. Один из случаев, когда они проявили подобие человечности, – убив помешавшего им предпринимателя на глазах у его пятилетнего сына, самого мальчика пожалели и даже отвезли домой. Видимо, не сочли его важным свидетелем.

Когда в 1996 году лидер и основатель «жилковских» Хайдар Закиров по кличке Хайдер был убит в Санкт-Петербурге, его место занял Юрий Марухин. Ранее он был правой рукой покойного лидера и имел серьезный авторитет среди членов ОПГ.

Марухина обвиняют в заказном убийстве, совершенном группой лиц. Этот эпизод, к слову, лишь малая часть жестоких преступлений, совершенных участниками ОПГ Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Задержали его и еще 15 участников ОПГ в 2001 году. В 2005 году Верховный суд Республики Татарстан вынес им приговор – тогда на всех в общей сложности они получили 252 года лишения свободы. Их признали виновными в совершении 24 убийств, трех похищениях людей, в вымогательствах и хищении имущества.

Лидера «Жилки», единственного из всех обвиняемых, тогда приговорили к пожизненному заключению. В прошлом году, как указано в материалах дела, он решил сознаться еще в одном убийстве. В Казань для рассмотрения нового эпизода в суде он был доставлен из колонии особого режима «Полярная сова».

Стеклянный взгляд и ни одной эмоции

В зал суда пожизненно осужденного Марухина завели под конвоем. На его лице не читалось ни одной эмоции. Даже на журналистов, которые в упор фотографировали его через стекло «аквариума», он никак не реагировал, словно смотрел через них. В зал зашел судья, и начался судебный процесс.

Тут же стало известно, что среди присутствующих не оказалось единственной потерпевшей – 81-летней матери убитого лидера ОПГ «Северный» Шитова. Несмотря на ее отсутствие, суд решил, что препятствий для рассмотрения дела нет, и объявил о начале судебного разбирательства.

В зал суда пожизненно осужденного Марухина завели под конвоем. На его лице не читалось ни одной эмоции Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сначала было решено установить личность Марухина. Отвечая на вопросы судьи, он заявил, что ранее судим, разведен и на иждивении детей не имеет. Сегодня его интересы представлял известный казанский адвокат Александр Коган.

Перед тем как предоставить слово гособвинителю Марии Кашиной для оглашения обвинительного заключения, судья поинтересовался, нет ли у участников процесса ходатайств. Тогда Марухин встал.

«У меня есть ходатайство. Оно касается прав курящих», – сказал Юрий Марухин.

Подсудимого взволновал вопрос курения в здании суда. Суд объяснил ему, что этот вопрос не имеет отношения к процессу.

«Неустановленное лицо», киллеры и 100 тысяч рублей

«В сентябре 1994 года Марухин добровольно вступил в преступное сообщество “Жилка” в составе его структурного подразделения организованной преступной группы “Хайдаровский двор”. Не позднее ноября 1996 года возглавил преступное сообщество “Жилка”», – зачитала гособвинитель Мария Кашина.

По версии следствия, с 1996 по 2001 год Марухин был главарем ОПГ «Жилка» и банды «Хайдаровский двор».

Далее прокурор перешла к личности погибшего и его биографии. В материалах дела указано, что с конца 80-х до конца 90-х на территории поселка Северный была организована молодежная преступная группировка. Целью объединения молодых людей стало совершение преступлений в отношении других группировок, установление криминального контроля за деятельностью коммерческих предприятий и защиты легальной коммерческой деятельности от других подобных группировок.

Мария Кашина: «В сентябре 1994 года Марухин добровольно вступил в преступное сообщество “Жилка” в составе его структурного подразделения организованной преступной группы “Хайдаровский двор”» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В состав ОПГ вошел и Шитов, который в дальнейшем стал лидером «северских».

«С 1995-го по август 1998 года внутри группировки “Северный” на почве борьбы за лидерство возник конфликт между Шитовым и не установленным следствием участником указанной группировки», – зачитала прокурор обвинительное заключение.

Из озвученных материалов стало известно, что один из «северских», который в деле числится как «неустановленное лицо», обратился к Марухину с просьбой оказать содействие в урегулировании конфликта. Неизвестный, убеждая пойти на преступление Марухина, напомнил ему, что Шитов якобы причастен к исчезновению основателя и лидера группировки “Северный” Гайнутдинова, у которого были дружественные отношения с участниками «Жилки» и ее лидером.

Марухин сообщил, что ему надо посоветоваться с другими участниками ОПГ. Получив одобрение от сообщников, он начал готовиться к преступлению. Исполнителями были выбраны Первицких и Федотов – лидеры преступного сообщества, входившего в состав «Жилки».

«Неизвестное лицо» передало «жилковским» фотографию Шитова, его адрес, данные об автомобилях, на которых он перемещался, и данные о его распорядке дня.

Как указано в материалах дела, 19 августа 1998 года киллеры узнали, что Шитов находится на лечении в отделении травматологии 12-й горбольницы в Авиастроительном районе города. Они дождались, когда лидер «северских» вышел на улицу к своей подруге, сел в свою «Ладу», после чего два раза выстрелили в него из пистолета Макарова. Обе пули попали в шею. Шитова пытались спасти врачи. Он прожил еще несколько часов, после чего скончался. Убийцы скрылись. За успешно выполненный «заказ» получили 100 тысяч рублей.

Защитник подсудимого адвокат Александр Коган отметил, что, согласно закону, сроки давности по уголовным преступлениям составляют лишь 15 лет Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Кто кому подчинялся, сути дела не меняет»

«Вину признаете?» – поинтересовался судья у Марухина, когда представитель прокуратуры дочитала обвинительное заключение.

«Не во всех частях. Не признаю в том, что Первицких и Федотов подчинялись мне. В остальном – да», – высказался подсудимый.

Марухин отказался сегодня давать показания в суде, объяснил, что сделает это после допроса всех свидетелей. По этой причине процесс сегодня было решено отложить. Следующее заседание состоится 20 марта.

Защитник подсудимого адвокат Александр Коган отметил, что, согласно закону, сроки давности по уголовным преступлениям составляют лишь 15 лет.

«Человек вину-то признает, поэтому сути дела не меняет, кто ему подчинялся. Сроки давности прошли, но раз дело передано в суд, решает только судья», – объяснил адвокат, напомнив, что его подзащитный уже приговорен к пожизненному заключению.

Уголовное дело в отношении Евгения Федотова и Андрея Первицких было прекращено в связи с их смертью. По некоторым данным, их тела до сих пор не нашли – они пропали без вести больше 20 лет назад. Последний раз их видели в кафе на очередной сходке участников ОПГ.

У всех, кто сегодня присутствовал на процессе, возник один и тот же вопрос: зачем осужденному пожизненно признаваться в новых преступлениях? Это не смягчит ему наказание, а еще суровее наказать его уже не смогут. Скорее, это возможность хоть ненадолго покинуть стены «Полярной совы», увидеть небо без решеток хотя бы на секунды, выходя из автозака.