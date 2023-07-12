Лидер «Жилки» Марухин о заказном убийстве: «Совесть меня точно не мучила»

В конце февраля 2023 года стартовал новый судебный процесс по делу Марухина

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Марухину предъявили новое обвинение в убийстве по найму

В Авиастроительном суде Казани сегодня допросили 56-летнего Юрия Марухина, который в конце 90-х был лидером ОПГ «Жилка». Ему предъявлено обвинение в убийстве по найму, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Экс-лидер «Жилки» вместе с пятнадцатью соучастниками был задержан еще в 2001 году. Спустя четыре года следственных действий и судебных тяжб им вынесли приговор. Юрий Марухин был осужден пожизненно, а подельникам назначили 252 года на всех. Участников ОПГ признали виновными в совершении 24 убийств, трех похищениях людей, а также в вымогательствах и хищении имущества.

В конце февраля 2023 года стартовал новый судебный процесс по делу Марухина. Находясь в колонии особого режима «Полярная сова», он признался в том, что участвовал в организации заказного убийства члена ОПГ «Северный» Александра Шитова. Чтобы выяснить все обстоятельства заказного убийства, Юрия Марухина этапировали в Казань.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Сами они не могли убить Шитова – я нашел тех, кто смог»

Через 18 лет после оглашения пожизненного срока Марухин сообщил следствию, что в суде прозвучали не все обвинения. Согласно материалам дела, он признался, что в августе 1998 года выступил в роли организатора убийства Александра Шитова. Для этого он нанял двух киллеров – Андрея Первицких по прозвищу Арнольд и Евгения Федотова по прозвищу Жора.

Процесс начался с допроса подсудимого, который рассказал свою версию событий этого убийства.

По словам Марухина, он не являлся начальником или руководителем, поэтому не мог отдавать приказы Арнольду и Жоре. Он попросил их разобраться с Шитовым по заказу другого человека.

«Немного волнуюсь, тут пресса собралась. Летом 1998 года я случайно встретился со своим знакомым Николаем, который проживал в поселке Северный. Мы с ним разговорились, и он посетовал, что у него пропал один наш общий приятель Азат по кличке Гайнут. Я его хорошо знал, мы вместе жили в одном дворе. По словам Николая, Азат уехал вместе с Шитовым отдыхать на юга, но потом Шитов вернулся один, а наш приятель пропал с радаров и на связь больше не выходил. Мы с ним все обсудили и поняли, что Азата убили», – начал он рассказ.

По словам Марухина, от Шитова можно было ждать чего угодно, он собирался стать лидером «Северного», а тех, кто с этим не согласен, намеревался убить. Николай рассказал ему, что самостоятельно решить эту проблему не может.

«"То есть он будет вас мочить, а вы просто смотреть?" – спросил я у Николая. Тот ответил, что ничего не может с этим сделать. Я сказал ему, что могу найти людей, которые не против заняться чем-то подобным, и он ответил, что сначала ему надо посоветоваться с другими людьми. Позже я встретился с Арнольдом и Жориком, они согласились устранить Шитова за 100 тысяч рублей. Им нужна была только информация о нем и фотография», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Они могли бы и меня убить»

Юрий Марухин отметил, что Арнольд и Жора после 90-х годов не смогли адаптироваться и уйти в бизнес, как другие знакомые бандиты. По его словам, они хотели продолжать промышлять «грязной» работой: запугиванием, грабежами и убийствами, поэтому согласились и на этот заказ.

«Когда я передал им фотографию и информацию о Шитове, мы условились, что деньги они получат только после выполнения заказа. Через какое-то время я увидел по телевизору, что около больницы убили какого-то парня, я не знал, что это был Шитов. На следующий день Жора и Арнольд скинули мне на пейджер сообщение, что дело сделано. Я встретился с Николаем и сказал, что он и его друзья теперь должны заплатить. Они дали деньги, а я их передал», – рассказал он.

Юрий Марухин признался в суде, что принял участие в этом убийстве, и заявил, что раскаивается. Своей вины не отрицает, но не согласен с государственным обвинением в одном моменте.

«Сотрудникам я рассказал добровольно, никто об этом эпизоде не знал», – сказал он.

На вопрос прокурора о том, почему Марухин вообще решил влезть в это дело, он ответил развернуто.

«То, что совесть меня заела, не могу сказать, просто захотел помочь. Товарищ пропал без вести, он был близким моим приятелем. Во-вторых, я прекрасно знал, что если Шитов решил убивать "своих", то он и дальше пойдет, пока не прикончит всех, кто был не согласен с его политикой, Шитов добивался лидерства в "Северном" и рвался к деньгам», – сказал он.

Версия государственного обвинителя и версия завсегдатая «Полярной совы» расходились только в одном – отдавал Марухин приказ киллерам или нет. Подсудимый сообщил, что признает вину частично, поскольку прямого указания, по его словам, он дать не мог.

«Я не мог приказывать Жоре и Арнольду, я мог их только попросить. Мы были не в тех отношениях. Им спокойно могли заказать и меня, им было все равно кого убивать», – сказал он.

На следующем заседании начнутся прения сторон.