Суд приговорил к условному сроку скандально известную челнинку Агину Алтынбаеву

Набережночелнинский городской суд признал скандально известную Агину Алтынбаеву (настоящее имя Ангилина Ахметшина) виновной в мошенничестве и угрозе убийством. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По гражданскому иску суд взыскал с Алтынбаевой 306 тысяч материального ущерба и 50 тысяч в счет компенсации морального вреда. Кроме того, Алтынбаева обязана периодически уведомлять госорганы об изменении места жительства, не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них.

Согласно материалам дела, в мае 2023 года Алтынбаева, находясь за рулем Renault Duster, подлетела вплотную к стоявшей на дороге знакомой с ее несовершеннолетним сыном и пригрозила убийством. Кроме того, в период с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года она дистанционно похитила более 300 тысяч рублей.

Алтынбаеву освободили прямо в зале суда.

Фото: © Набережночелнинский городской суд

Алтынбаева получила широкую известность как в Татарстане, так и за его пределами после того, как устроила разборки в школе, посадила за руль на трассе маленького сына и отправила жительнице Челнов крышку гроба с фотографией ее сына.