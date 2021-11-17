Алтынбаеву увозят в психиатрическую клинику на принудительную экспертизу по решению суда

Положить в психиатрическую больницу на экспертизу – такое решение принял Набережночелнинский городской суд в отношении скандально известной Агины Алтынбаевой. Челнинка обжаловала решение городского суда, однако Верховный суд Татарстана оставил его без изменений.

Агина Алтынбаева известна в Татарстане своими скандальными выходками. Впервые женщину упомянули в СМИ, когда она села за руль авто, держа на руках сына-младенца, пользователи соцсетей тогда осудили ее за этот поступок. Позже она посадила за руль своего автомобиля «Хендэ» сына, на тот момент ему было всего лишь шесть лет. Скорость авто достигла 120 км/час. Все происходящее Алтынбаева записала на видео и выложила в соцсетях. Роликом заинтересовались следователи и сотрудники ГИБДД, в итоге челнинка получила штраф за нарушение ПДД и уголовное дело за оставление ребенка в опасности.

Затем Алтынбаева стала постоянно устраивать разборки с родителями одноклассников сына. Челнинка набросилась с кулаками на представителя родительского комитета, а летом этого года она облила зеленкой маму одноклассника одного из сыновей и прислала ей крышку гроба, на которой прикрепила фотографию ее ребенка с выколотыми глазами. Обе женщины написали на Алтынбаеву заявлению в полицию.

Кроме того, скандальная челнинка засветилась в поджоге маршрутки возле одной из остановок в Автограде. Тогда дотла сгорела «Газель». К счастью, все пассажиры успели выйти из микроавтобуса, никто не пострадал. Позже Алтынбаева написала на своей странице в сети, что автобус поджег ее брат.

Собственный источник агентства рассказал, что это далеко не все выходки Алтынбаевой. В разных отделах полиции было заведено 9 уголовных дел, фигурантом которых являлась Алтынбаева. Женщину подозревают в клевете, порче имущества, угрозе убийством.

В июле этого года в полицию обратилась жительница Набережных Челнов и рассказала, что Алтынбаева оскорбляла ее в соцсетях, а позже и вовсе пришла к ней домой, стала размахивать чем-то, очень похожим на нож, и угрожать убийством.

«В начале августа на Алтынбаеву написал заявление ее сосед. Женщина учинила с ним скандал, во время которого она брызнула ему в лицо перцовым баллончиком и стала угрожать ему топором», – добавил источник агентства.

В середине августа Алтынбаева угрожала убийством еще одной жительнице Челнов – дело происходило в одном из торговых павильонов города. Алтынбаева повредила витрину, потом с осколком стекла в руке угрожала убить женщину, с которой поскандалила.

16 августа все уголовные дела Алтынбаевой были соединены в одно производство. Возник резонный вопрос – здорова ли психически женщина, которая за небольшой промежуток времени столько раз преступила закон. В связи с этим ей была назначена психиатрическая экспертиза.

Изначально Алтынбаевой предлагалось пройти ее амбулаторно. Однако женщина отказалась, ссылаясь на то, что ей некогда, даже несмотря на то, что экспертиза могла состояться в любое удобное для Алтынбаевой время. Поскольку навстречу она не шла, суд принял решение о принудительной психиатрической экспертизе в условиях стационара. Верховный суд РТ поддержал решение городского суда.

«То, что она жестоко влияет и воздействует на людей, запугивает их, вызывает фобии, наносит моральный ущерб – это жестокие манипуляции. Это, конечно, можно проанализировать на предмет каких-то невротических расстройств. Я думаю, что она просто такой демон. Конечно же, такое девиантное поведение требует оценки клинических психологов, психиатров», – поделился своим мнением об Алтынбаевой доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

Как стало известно агентству от собственного источника, сегодня вечером полицейские, в соответствии с решением суда, отправят Алтынбаеву в психиатрическую больницу на время проведения экспертизы. В настоящее время в ее квартире идет обыск.