Суд отправил скандально известную челнинку Агину Алтынбаеву в СИЗО

Скандально известной челнинке Агине Алтынбаевой избрали меру пресечения. В СИЗО она проведет 1 месяц и двое суток – до 22 января, сообщает городской суд.

Алтынбаеву обвиняют в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Согласно материалам дела, 12 мая Агина Алтынбаева, находясь за рулем Renault Duster, подлетела вплотную к стоявшей на дороге знакомой с ее несовершеннолетним сыном. Автоледи затормозила перед ними, громко сказав: «Я вас сейчас убью, задавлю». Угрозу убийством со стороны Алтынбаевой женщина с ребенком восприняли реально, испугались за свою жизнь и здоровье.

Кроме того, в отношении челнинки возбуждено еще одно дело по статье «Мошенничество». Как сообщает суд, «в период с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года неустановленное лицо, находясь в Набережных Челнах, используя сеть "‎Интернет"‎, путем обмана, злоупотреблением доверия, завладело денежными средствами на общую сумму 306 000 рублей, принадлежащие потерпевшей».

Уголовные дела соединены в одном производстве. Обоснованность подозрения Агины Алтынбаевой в совершении преступления подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей.

Фото: © Набережночелнинский городской суд

Кроме того, в следственном отделе находится уголовное дело о клевете. В настоящее время решается вопрос о соединении уголовных дел в одном производстве, отметили в суде.

Во время судебного заседания старший следователь отметил, что челнинка может скрыться от следствия и суда, может угрожать участникам уголовного судопроизводства, а также может оказать незаконное воздействие на потерпевших и свидетелей. Кроме того, по словам следователя, женщина неоднократно объявлялась в розыск.

В свою очередь адвокат Агины Алтынбаевой просил избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

В итоге суд отправил челнинку в СИЗО сроком 1 месяц 2 суток, то есть до 22 января 2024 года.

Напомним, что Агина Алтынбаева получила широкую известность как в Татарстане, так и за его пределами после того, как она устроила разборки в школе, посадила за руль на трассе маленького сына и отправила жительнице Челнов крышку гроба с фотографией ее сына.