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Происшествия 11 февраля 2025 15:48

Обвиняемому в мошенничестве начотдела Управления Минзема РТ изменили меру пресечения

В Казани суд избрал более мягкую меру пресечения и отправил начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова под домашний арест. Напомним, что в конце прошлого года его отправили в СИЗО.

«По ходатайству следователя изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест сроком до 13 апреля 2025 года», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Ильшата Аминова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с июня 2021 по 6 ноября 2024 года Аминов оказывал содействие организациям «Аккад» и «Стройконтинент» при заключении договоров аренды государственной недвижимости.

Помимо этого, зная о запрете на предпринимательскую деятельность, Ильшат Аминов незаконно участвовал в деятельности нескольких организаций, предоставляя им покровительство и преимущество. В тот же период он занизил стоимость арендных платежей и заключил договоры аренды с «Аккадом» и «Стройконтинентом», похитив у государства чуть более 2,8 млн рублей. Свою вину Ильшат Аминов не признает.

#суд #домашний арест
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