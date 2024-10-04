Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек) до 26 ноября 2024 года по делу о переводе 251 миллиона из РФ, сообщает ТАСС.

«Постановлением Троицкого районного суда Москвы Чекалиной Валерии Валерьевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», – говорится в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Также суд запретил блогеру пользоваться интернетом в рамках домашнего ареста по новому делу.

Кроме того, суд отправил под домашний арест Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек.

Фото: t.me/moscowcourts

Ранее против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела, в том числе об уклонении от уплаты налогов. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.