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Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек) до 26 ноября 2024 года по делу о переводе 251 миллиона из РФ, сообщает ТАСС.
«Постановлением Троицкого районного суда Москвы Чекалиной Валерии Валерьевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», – говорится в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Также суд запретил блогеру пользоваться интернетом в рамках домашнего ареста по новому делу.
Кроме того, суд отправил под домашний арест Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек.
Ранее против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела, в том числе об уклонении от уплаты налогов. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
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