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Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое уголовное дело
Министерство внутренних дел инициировало уголовное расследование против Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее бывшего супруга Артема. Они подозреваются в осуществлении валютных переводов с использованием фальшивых документов, в ходе чего у них был проведён обыск. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, согласно действующему законодательству, для данной статьи не предусмотрена мера пресечения в виде ареста. «Исходя из этого, следователи МВД, занимающиеся делом, не будут обращаться в суд с просьбой об аресте Лерчек и её бывшего мужа», – подчеркнул он.
Напомним, против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела, в том числе об уклонении от уплаты налогов. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
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