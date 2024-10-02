Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое уголовное дело

Министерство внутренних дел инициировало уголовное расследование против Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее бывшего супруга Артема. Они подозреваются в осуществлении валютных переводов с использованием фальшивых документов, в ходе чего у них был проведён обыск. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, согласно действующему законодательству, для данной статьи не предусмотрена мера пресечения в виде ареста. «Исходя из этого, следователи МВД, занимающиеся делом, не будут обращаться в суд с просьбой об аресте Лерчек и её бывшего мужа», – подчеркнул он.

Напомним, против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела, в том числе об уклонении от уплаты налогов. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.