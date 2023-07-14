Следствие просит ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу

Следствие просит суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу Артему и перевести их под домашний арест, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, связано это с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий, выраженных в использовании информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также общения со свидетелями по уголовному делу, которые не являются близкими родственниками.

Против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела, в том числе об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.