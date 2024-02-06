Суд отказал Трампу в иммунитете по делу об отмене выборов 2020 года

Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: микроблог Дональда Трампа

Экс-президент Соединенных Штатов и нынешний кандидат на пост главы государства Дональд Трамп не обладает иммунитетом от судебного преследования за попытку отмены результатов президентских выборов 2020 года. Соответствующее решение вынес федеральный апелляционный суд, передает телеканал CNN.

«<…> бывший Президент Трамп стал гражданином Трампом, обладающим всеми средствами защиты, которые присущи любому другому обвиняемому по уголовному делу. Но любой иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост Президента, больше не защищает его от преследования», — сказано в решении, единогласно принятом коллегией из трех судей.

Этот вердикт является серьезным ударом по линии защиты Дональда Трампа по делу о подрывной деятельности на федеральных выборах, возбужденном против него специальным прокурором Джеком Смитом, констатирует CNN.

Фрагмент решения федерального апелляционного суда

Дело в том, что адвокаты экс-президента настаивали — политик обладает «абсолютным иммунитетом» от уголовного преследования, потому что обвинения связаны с действиями, совершенными в то время, когда он был главой государства, поясняет телеканал CNBC.

«Было бы поразительным парадоксом, если бы Президент, который единственный наделен конституционной обязанностью заботиться о том, чтобы законы добросовестно исполнялись, оказался бы единственным должностным лицом, способным безнаказанно игнорировать эти законы», — пояснили свою позицию судьи.

В свою очередь представитель Дональда Трампа Стивен Чунг заверил, что тот подаст апелляцию в Верховный суд США. У него есть для этого время до 12 февраля.

Против бывшего американского лидера и наиболее вероятного кандидата в Президенты от Республиканской партии выдвинуты обвинения из-за попыток отменить результаты выборов 2020 года и нападения на Капитолий в январе 2021 года, он не признает своей вины.