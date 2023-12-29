Госсекретарь Мэна отстранила Трампа от участия в праймериз на территории штата

Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: микроблог Дональда Трампа

Мэн стал вторым после Колорадо американским штатом, где имя бывшего Президента США Дональда Трампа запретили включать в бюллетени праймериз Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Такое решение государственный секретарь штата Мэн Шенна Беллоуз объяснила 14-й поправкой к Конституции страны. Третий пункт этой поправки запрещает участвовавшему в мятеже, если он ранее исполнял военную или гражданскую должность и, соответственно, давал клятву поддерживать Конституцию, вновь занимать государственный пост.

«Демократия священна… Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в Президенты доступа к бюллетеням на основании третьего пункта 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в Президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — заявила Беллоуз.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг назвал госсекретаря Мэна «яростно левой», обвинил во вмешательстве в выборы и пообещал оспорить ее решение в судебном порядке.

Ранее решение о том, что Дональд Трамп не имеет права вновь избираться на пост Президента Соединенных Штатов, принял Верховный суд Колорадо. Против бывшего американского лидера выдвинуты обвинения из-за попыток отменить результаты выборов 2020 года и нападения на Капитолий в январе 2021 года, он не признает своей вины.

До 4 января решение Верховного суда Колорадо может быть оспорено в Верховном суде США. Прежде аналогичные иски рассматривались судами в штатах Миннесота и Нью-Гэмпшир, но были отклонены. Суд в Мичигане постановил, что экс-президент может участвовать в праймериз на территории штата, но истцы подали апелляцию в местный Верховный суд.

Защитники Трампа и многие его сторонники настаивают, что третий пункт 14-й поправки к Конституции вообще не может быть применен к президентскому посту. Однако, по мнению Шенны Беллоуз, «он распространяется на Президента» и принудительное исполнение его возложено именно на штаты.

Штурм Капитолия состоялся 6 января 2021 года. Толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание Конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. Погибли пять человек. Различные травмы получили 140 полицейских.



14-й поправка к Конституции была ратифицирована в 1868 году, после Гражданской войны в США, чтобы не допустить проигравших ее конфедератов к выборам.