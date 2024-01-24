Трамп одержал победу на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире

Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: микроблог Дональда Трампа

Бывший Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп набрал большинство голосов на первых праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

По итогам подсчета 91% бюллетеней Трамп получает 54,8% голосов, а его основной конкурент, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, — 43,2%. Третий претендент на номинацию, бизнесмен и пастор из Техаса Райан Бинкли, набирает только 0,08%.

Хейли поздравила Трампа с победой, но пообещала, что ему придется труднее на следующих праймериз в Южной Каролине, губернатором которой она была с 2011 по 2017 год. «Избиратели Южной Каролины не хотят коронации. Они хотят выборов <…>», — приводит ее слова телеканал CNN.

Сам экс-президент объявил о своей победе на праймериз в Нью-Гэмпшире. «Я очень горжусь результатом», — прокомментировал он ситуацию в эфире телеканала Fox News.

На праймериз в Нью-Гэмпшире разыгрываются голоса 22 из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата в президента от Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) с 15 по 18 июля. Они распределяются пропорционально между претендентами, заручившимися поддержкой более 10% избирателей. Таким образом, Трампу предварительно достаются голоса 11 делегатов из Нью-Гэмпшира, а Хейли — восьми.

Это было второе по счету голосование по выборам кандидата в президенты от республиканцев. Ранее, 15 января, Трамп взял вверх на кокусах в Айове, получив голоса 20 из 40 делегатов. Хэйли достались голоса девяти делегатов от штата.