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Суд отказал экс-главе «Татфондбанка» в освобождении из колонии по состоянию здоровья
Вахитовский суд Казани отказал в освобождении из колонии по состоянию здоровья экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину, так как приговор от 25 ноября прошлого года не вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Татар-информ» рассказывал, что бывший председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, осужденный за злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями, просит отпустить его из колонии по состоянию здоровья.
В ноябре 2024 года суд приговорил его к 12,5 годам колонии с запретом на три года занимать управленческие должности. В последнем слове экс-глава «Татфондбанка» уверял, что его привлекают к ответственности за преступления, за которые он уже был признан виновным.
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