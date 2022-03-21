Суд оштрафовал челнинца, в течение часа не пропускавшего скорую, которая везла ребенка

В Набережных Челнах мировой суд привлек к административной ответственности местного жителя, который отказался переставить свой автомобиль, мешавший проезду скорой помощи во дворе. Медики с ребенком в салоне авто были вынуждены простоять около часа, пока не приехала другая бригада скорой помощи.

Мужчину признали виновным в воспрепятствовании оказанию медпомощи и назначили штраф 4 тысячи рублей. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что челнинец отказался убрать авто, мешавшее проезду скорой, медики простояли почти час. Позже в горздраве Челнов рассказали, что в машине скорой помощи был 6-летний ребенок, которому требовалась госпитализация.