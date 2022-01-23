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Ру Тат
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Происшествия
23 января 2022  13:50
Павел Климчак

Челнинец отказался убрать авто, мешавшее проезду скорой, медики простояли почти час

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Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в поселке ГЭС в Набережных Челнах скорая помощь с ребенком внутри простояла почти час во дворе жилого дома из-за автомобиля, мешавшего проезду.

Судя по словам снимавшей женщины, инцидент произошел около пяти часов утра. При этом водитель авто, которое мешало проехать скорой, отказывался переставить машину.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, после этой истории сотрудники полиции ОП «Комсомольский» начали проверку. Дальнейшие подробности уточняются.

#скорая помощь #Набережные Челны
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