Челнинец отказался убрать авто, мешавшее проезду скорой, медики простояли почти час

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в поселке ГЭС в Набережных Челнах скорая помощь с ребенком внутри простояла почти час во дворе жилого дома из-за автомобиля, мешавшего проезду.

Судя по словам снимавшей женщины, инцидент произошел около пяти часов утра. При этом водитель авто, которое мешало проехать скорой, отказывался переставить машину.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, после этой истории сотрудники полиции ОП «Комсомольский» начали проверку. Дальнейшие подробности уточняются.