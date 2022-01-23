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Ру Тат
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Происшествия
23 января 2022  18:11
Павел Климчак

В горздраве Челнов рассказали подробности инцидента со скорой во дворе дома в поселке ГЭС

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Корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе горздрава Набережных Челнов подробности того, как в поселке ГЭС местный житель почти час не пропускал скорую помощь, которой мешал его автомобиль.

Медики прибыли на вызов в 3.49 ночи. После того, как они забрали пациента – 6-летнего ребенка – они не могли выехать из двора около 40 минут из-за неправильно припаркованного автомобиля.

«Сдать задом не удалось, так как погодные условия не позволяли сделать манёвр: машину заносило на другие припаркованные авто», – уточнили в пресс-службе горздрава.

В 4.40 на место прибыла вторая карета скорой помощи. Ребенка перенесли во вторую машину, после чего госпитализировали в больницу.

#Набережные Челны #скорая помощь
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